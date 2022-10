Zotac GAMING GeForce RTX 3060 AMP White Edition da 12 GB in offerta su Amazon

Con la GeForce RTX 3060, NVIDIA ha introdotto per la prima volta l'architettura Ampere. A differenza della GeForce RTX 3060 Ti, che si basa sulla GPU GA104, la 3060 utilizza la nuovissima GPU GA106, un chip più piccolo che si adatta meglio ai requisiti del segmento midrange. Ma proprio come sull'RTX 3060 Ti, NVIDIA utilizza la memoria GDDR6, questa volta con una larghezza del bus di 192 bit (RTX 3060 Ti è a 256 bit). Il design del PCB è molto meno complesso, il che significa che è più economico da produrre, e lo stesso vale per il chip GPU, che può accontentarsi di un controller di memoria più semplice. Acquistala ora su Amazon a soli 476,85€ invec di 519,38€.

D'altra parte, un design del bus a 192 bit limita le configurazioni di memoria a 6 GB e 12 GB. Ovviamente, questo non significa che utilizzino sempre così tanta VRAM o vedremmo un aumento delle prestazioni molto maggiore per schede come la RTX 2060 da 6 GB. Questo, tuttavia, non danneggia le prestazioni. Anche durante il lancio della precedente generazione di RTX 2060, c'è stato un dramma sulla dimensione della memoria di 6 GB, quindi posso capire perché questa volta NVIDIA ha scelto una memoria da 12 GB. Per cercare di ottenere più larghezza di banda, NVIDIA ha impostato la memoria in modo che funzioni a 15 Gbps.

Zotac ha progettato una buona scheda con l'AMP White Edition. Non solo ha un bell'aspetto, ma viene anche fornita con un dispositivo di raffreddamento molto capace, soprattutto considerando che è solo a doppio slot. ZOTAC ha dato alla propria scheda un ampio overclock di fabbrica con un boost di 1867 MHz, che si trasforma in una frequenza di clock media di 1926 MHz.

