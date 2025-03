Zoom: AI Companion introduce nuove funzionalità per le riunioni

Zoom ha aggiunto nuove capacità di agentic di intelligenza artificiale (AI) al suo AI Companion. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda con un comunicato stampa, pubblicato nelle scorse ore. Secondo quanto dichiarato da Smita Hashim, Chief Product Officer di Zoom: "AI Companion si sta evolvendo da assistente personale a essere veramente agentic. Ciò segna un importante passo avanti nel modo in cui l'AI può migliorare la produttività e la collaborazione sul lavoro". Le più recenti capacità di agentic di Zoom AI Companion includono l'aiuto nella pianificazione delle riunioni e nella ricerca di un orario che vada bene per tutti, la generazione di clip e l'assistenza alla scrittura per la creazione avanzata di documenti.

In Zoom Business Services, AI Companion offre ora un agente virtuale per il self-service dei clienti. Inoltre, nei prossimi mesi, aggiungerà la possibilità di creare e distribuire agenti virtuali personalizzabili e di supportare le vendite con insight automatizzati, outreach personalizzato e prospecting migliorato. Un'altra funzionalità che arriverà presto su Zoom AI Companion è la possibilità di lavorare con agenti di terze parti e personalizzati. Ciò permetterà di eseguire attività come la semplificazione delle richieste di vendita per proposte o delle richieste di servizi di tecnologia dell'informazione e risorse umane.

Zoom AI Companion: Meta e Amazon come primi competitor dell’azienda

I dirigenti di Zoom hanno affermato a maggio che l'attenzione dell'azienda sull'AI le ha consentito di espandere la propria offerta. Inoltre, possono ora competere in nuovi mercati come lo spazio dei contact center e differenziarsi dai concorrenti. Zoom AI Companion non è l’unico servizio AI ad occuparsi degli utenti aziendali. Il 6 marzo è stato segnalato che Meta sta pianificando un'importante espansione delle sue offerte di intelligenza artificiale per tali utenti e si aspetta che ogni azienda abbia un agente di intelligenza artificiale che agisca per suo conto. Il 4 marzo è stato segnalato che Amazon Web Services (AWS) ha formato un nuovo gruppo focalizzato sull'intelligenza artificiale agentica e ritiene che la tecnologia potrebbe essere "il prossimo business multimiliardario per AWS". La battaglia per l’AI sembra essere ormai entrato nel vivo, anche nel campo aziendale.