Zero spese per addebiti utenze con SelfyConto

L'addebito delle utenze è il pagamento automatico di addebiti periodici come abbonamenti e bollette. Spesso e volentieri rientra nel servizio dell'home banking, funzionalità presente nei conti correnti online che consente al titolare del conto di effettuare tutta una serie di operazioni finanziarie con l'ausilio del sito o dell'app della banca.

Di fatto, dunque, l'addebito automatico delle utenze sul conto sostituisce la fila alle Poste o al proprio istituto bancario, con un notevole risparmio di tempo. Con SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum, gli addebiti delle utenze sono a costo zero.

Sempre parlando poi dell'home banking, insieme agli addebiti diretti delle utenze sono gratuiti anche i pagamenti di F24, F23, MAV, RAV e ricariche telefoniche. Sono inoltre gratis i bonifici istantanei e ordinari SEPA per tutto il primo anno dall'apertura del conto (azzerabili in via promozionale fino al 31 dicembre 2027).

Addebiti utenze gratuiti con il conto corrente online SelfyConto

I vantaggi dell'addebito diretto delle utenze, noto anche come domiciliazione bancaria, sono diversi. In primis i pagamenti puntuali, dal momento che l'addebito è automatico, con un risparmio considerevole nel medio-lungo periodo rispetto agli interessi di mora richiesti per i pagamenti in ritardo.

Si risparmia anche tempo, dal momento che non c'è più la necessità di raggiungere le Poste o la banca per effettuare il pagamento, né di aspettare in coda e perdere ulteriore tempo prezioso che può essere reinvestito nel lavoro (in particolare i liberi professionisti) o nel proprio tempo libero.

Grazie poi alla domiciliazione bancaria è possibile conservare sempre traccia dei propri pagamenti, consultabili direttamente in estratto conto. Questo va ad eliminare dunque il rischio (concreto) di smarrire le ricevute.

Infine, grazie all'adesione a SelfyConto, gli addebiti delle utenze permettono di eliminare le commissioni bancarie e il costo dei bollettini postali.

Canone del conto e delle carte a zero per il primo anno

Oltre agli addebiti delle utenze e le principali operazioni bancarie, SelfyConto offre a costo zero anche il canone del conto, della carta di debito e della carta di credito. Mentre la quota gratuita delle due carte è valida per il primo anno, il canone del conto è a zero per tutti il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30.

E sempre a proposito del canone del conto, l'accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese consente di azzerare in via promozionale sia il canone che i bonifici (istantanei e ordinari) fino al 31 dicembre 2027.

La promozione legata all'apertura di SelfyConto

Nell'ambito della nuova operazione a premi di Banca Mediolanum, aprendo il conto online SelfyConto entro il 20 dicembre e accreditando il proprio stipendio si ottiene un Buono Regalo Amazon da 100 euro. In alternativa alla busta paga, è possibile ricevere il Buono anche spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

Per aprire SelfyConto bastano un documento d'identità e il codice fiscale, insieme al proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido. Riguardo infine all'identificazione, può essere completata tramite webcam, bonifico o SPID.

Il modulo di apertura di SelfyConto è disponibile tramite questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.