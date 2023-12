Zero spese e massima semplicità: ecco cosa rende speciale SelfyConto

SelfyConto è l'innovativa proposta nel panorama bancario in quanto offre un approccio unico e vantaggioso per coloro che cercano praticità nella gestione delle proprie finanze.

La sua caratteristica più rilevante è il canone di tenuta conto a zero costi per i primi 30 anni, aspetto che rivoluziona il modo in cui i giovani e giovanissimi gestiscono il proprio denaro.

SelfyConto: vantaggi esclusivi a misura di giovani

La peculiarità di SelfyConto non si ferma al canone azzerato. Nei primi dodici mesi, il canone di tenuta conto è completamente gratuito per i nuovi clienti, garantendo un accesso agevole senza oneri iniziali.

Questa offerta iniziale rappresenta un incentivo per coloro che desiderano una gestione del conto priva di costi aggiuntivi, rendendo SelfyConto un'opzione conveniente.

I vantaggi si estendono ulteriormente, con l'eliminazione delle commissioni per prelievi in area euro e una carta di debito a canone zero.

Questa caratteristica assicura il pieno controllo finanziario senza spiacevoli sorprese durante pagamenti o prelievi di contanti, traducendosi in un considerevole risparmio a lungo termine.

SelfyConto è progettato attorno al concetto di comodità, poiché offre un'esperienza di gestione fondi senza precedenti. Con la possibilità di effettuare pagamenti, investire e gestire il denaro online, l'intera procedura diventa semplice e senza complicazioni.

Questo si traduce in un risparmio significativo di tempo e denaro, permettendoti di concentrarti sulle attività che ami.

Un tocco di innovazione si aggiunge attraverso il programma di invito agli amici. Ogni nuovo amico che apre un conto garantisce a entrambi premi speciali attraverso Mediolanum ForYou Rewarding.

Grazie al periodo promozionale che va dal 27 novembre al 27 dicembre 2023, hai l'opportunità di presentare i tuoi amici e ricevere voucher digitali di rinomati brand fino a 500€ per i primi cinque amici che aprono il conto corrente. Una chance unica per arricchire la tua esperienza finanziaria insieme a SelfyConto.

