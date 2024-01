Zero spese e interessi al 5% per 6 mesi: l’offerta di SelfyConto

Cerchi un conto corrente molto vantaggioso in cui depositare i tuoi risparmi per farli maturare? SelfyConto di Banca Mediolanum è quello attualmente più conveniente.

Iniziamo dal canone gratis per il primo anno e per gli Under 30 fino al compimento dei 30 anni di età. Se rientri in questa fascia d’età e vuoi gestire il tuo denaro senza pagare costi aggiuntivi, allora sei nel posto giusto.

Inoltre, la carta di debito associata al conto è senza canone mensile o annuale e ti consente di pagare in modalità contactless oppure tramite wallet digitali come Google Pay e Apple Pay.

SelfyConto: tasso di interesse interessante e servizi gratuiti

SelfyConto di Banca Mediolanum offre un conto deposito con un tasso di interesse del 5% annuo lordo per 6 mesi, accessibile soltanto se accrediti lo stipendio. Puoi svincolare le somme quando vuoi e senza perdere gli interessi maturati.

L'offerta diventa ancora più conveniente grazie ai servizi gratuiti inclusi, come i bonifici SEPA online in euro, l'addebito diretto delle utenze e i prelievi in contanti dagli ATM nell’Eurozona.

Non soltanto le spese sono assenti su versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli di Poste Italiane e quelli convenzionati con Intesa Sanpaolo, ma anche la possibilità di gestire tutto le operazioni comodamente da casa tramite l'app Mediolanum.

Con l'app, inoltre, puoi gestire il saldo, stabilire i limiti periodici per prelievi e acquisti, effettuare bonifici e pagare le utenze domestiche. Inoltre, hai a disposizione diversi servizi e prodotti Mediolanum, come le assicurazioni, gli investimenti online e i prestiti, che puoi gestire in completa autonomia.

Se hai qualche problema, potrai fare affidamento sull'assistenza clienti, accessibile tramite chat, app o servizio di home banking. Otterrai una risposta immediata per qualsiasi richiesta o problema.

Se vuoi scoprire tutti i vantaggi di questo conto, entra nella pagina ufficiale tramite il bottone qui sotto, da dove potrai anche aprire il conto.

