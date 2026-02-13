Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Zero rincari per 24 mesi e bollette più leggere con l'offerta di Carnevale di Engie
Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, proteggendosi dai rincari e tagliando le bollette.
Davide Raia
Pubblicato il 13 feb 2026
La nuova promo flash di Engie, denominata Carnival Days, è l'occasione giusta per attivare nuove offerte luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi. Per chi sceglie questa promo è possibile bloccare il costo dell'energia fino a 0,0974 €/kWh per la luce e a 0,3715 €/Smc per il gas. Il costo di commercializzazione è di 7 euro al mese. Per sfruttare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di Engie.

Accedi qui all'offerta di Engie

engie sfondo blu

Prezzo fisso per 24 mesi: ecco l'offerta di Engie

Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, proteggendosi dai rincari e, nello stesso tempo, accedendo a condizioni molto vantaggiose per ridurre il costo delle forniture di luce e gas e ottenere bollette più leggere.

La promozione in corso si chiama Energia PuntoFisso 24 Mesi - Carnival Days. Fino al prossimo 19 febbraio, per chi sceglie Engie è possibile bloccare il prezzo a:

  • 0,0974 €/kWh per la luce
  • 0,3715 €/Smc per il gas

Il prezzo è fisso per i primi 24 mesi di fornitura, garantendo una protezione dai rincari nel lungo periodo. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un costo di commercializzazione di 84 euro all'anno per fornitura, pari a 7 euro al mese. Si tratta di un'offerta che permette di ridurre al minimo il costo dell'energia e i costi fissi della bolletta, evitando i possibili rincari del mercato all'ingrosso.

Per attivare la promozione è sufficiente avere a propria disposizione:

  • i dati dell'intestatario del contratto
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta
  • le coordinate IBAN per la domiciliazione sul conto corrente delle bollette

La promozione in corso è valida fino al prossimo 19 febbraio ed è attivabile, senza alcun costo iniziale, premendo sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione online.

Accedi qui all'offerta di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

