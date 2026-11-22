Per contrastare i rincari sulle bollette di luce e gas è possibile puntare su offerte a prezzo bloccato che possono garantire un vero e proprio scudo contro gli aumenti di prezzo del mercato all'ingrosso (un tema di grande attualità in questi ultimi mesi).

La soluzione giusta per un'offerta di questo tipo è rappresentata da Octopus Energy che propone tariffe a prezzo fisso fino a 2 anni, sia sull'energia elettrica che sul gas naturale, per le forniture di casa. Le promo sono attivabili direttamente online, senza alcun costo iniziale.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus, premendo sul box qui di sotto. Per l'attivazione basta avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta.

Le offerte a prezzo fisso di Octopus

La prima promo da considerare è quella a prezzo fisso per 12 mesi:

Octopus Fissa 12M

Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1958 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese

con quota fissa di Gas naturale: prezzo fisso a 0,87 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di Prezzi fissi per 12 mesi

Nessuna penale di recesso anticipato

C'è poi la promo a prezzo fisso per 24 mesi. Questa soluzione prevede una penale di recesso anticipato pari a 90 euro per tutti i nuovi clienti.

Octopus Fissa 24M

Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1727 €/kWh , con quota fissa di 6 euro al mese

, con quota fissa di Gas naturale: prezzo fisso a 0,74 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di Prezzi fissi per 24 mesi

Penale di recesso anticipato pari a 90 euro

Per attivare una delle offerte dell'operatore basta seguire il link qui di sotto.

Per sfruttare una delle offerte Octopus basta premere sul banner qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.