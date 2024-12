Zero commissioni. Tutto incluso. Il conto perfetto per il tuo business

A prescindere dalle sue caratteristiche, un business non può rinunciare alla possibilità di poter sfruttare un conto aziendale davvero completo e in grado di offrire la massima flessibilità oltre che il pieno controllo su tutti gli strumenti di gestione. Si tratta di un aspetto che, troppo spesso, rischia di passare in secondo piano ma che, in realtà, può fare la differenza, rappresentando un elemento centrale per migliorare l'efficienza del business.

Con il conto aziendale di Tot è possibile raggiungere quest'obiettivo. Il conto in questione, infatti, è disponibile in sei diverse versioni (di cui una personalizzabile in modo da avere un conto "su misura"), con tanti vantaggi inclusi e zero commissioni. Il servizio proposto da Tot, inoltre, non si limita al solo conto ma integra una serie di strumenti per semplificare la gestione amministrativa e finanziaria, migliorando ulteriormente le capacità dell'azienda di rendersi più efficiente anche sotto quest'aspetto.

Tot è disponibile a partire da 7 euro + IVA al mese (con fatturazione annuale) e, soprattutto, mette a disposizione un mese di prova gratuita per i suoi clienti. Per tutti i dettagli in merito è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Tot, tramite il link riportato qui di sotto.

Conto Tot: la scelta giusta per il business

Scegliendo Tot è possibile ottenere un conto aziendale con IBAN italiano che include sempre operazioni illimitate in entrata e una Carta di Credito Visa Business. di eseguire, Per quanto riguarda le operazioni in uscita, in base al piano scelto, sono incluse fino a 1200 operazioni annuali, bonifici istantanei senza commissioni ed anche i versamenti in contanti presso le filiali Banca Sella.

Per chi vuol dire addio ai noiosi rimborsi spese dei collaboratori, Tot mette a disposizione anche carte di debito aggiuntive, sia virtuali che fisiche, già incluse nei piani Business Pro e disponibili su richiesta (a partire da 1 euro + IVA al mese per carta) nei piani Business. Le carte di debito sono nominabili e assegnabili a chi si vuole con limiti e plafond personalizzati. Inoltre danno accesso ad una serie di vantaggi come ad esempio il fast track nei principali aeroporti italiani.

A integrare il servizio bancario c'è anche la gestione amministrativa che permette di semplificare tutte le attività fiscali e contabili, grazie all’integrazione con il Cassetto Fiscale. Ciò significa l’import automatico delle fatture e la precompilazione dei bonifici, maggiore controllo delle uscite e precisione nel flusso di cassa. Ecco perché Tot è la migliore piattaforma italiana per rendere più efficiente il proprio business.

Per iniziare la prova gratuita di Tot basta seguire il link qui di sotto.

