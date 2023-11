Zero commissioni e pagamenti flessibili con Carta YOU: scopri tutti i vantaggi

Se sei un appassionato viaggiatore o desideri una carta di credito senza costi nascosti, Carta YOU di Advanzia Bank potrebbe essere la soluzione perfetta.

Questa carta MasterCard economica offre una serie di vantaggi che la rendono ideale per chi si sposta frequentemente. Innanzitutto, la buona notizia è che non ci sono costi di canone annuale associati a questa carta, rendendola un'opzione conveniente fin dall'inizio.

Un elemento distintivo di Carta YOU è la sua flessibilità. Puoi attivarla senza la necessità di aprire un conto dedicato, e Advanzia ti consente di utilizzare la carta per i tuoi acquisti, saldando il saldo tramite bonifico bancario dal tuo conto attuale ogni 16 del mese. Inoltre, puoi effettuare prelievi in Italia e all'estero senza preoccuparti di commissioni aggiuntive.

Carta YOU: il modo migliore per viaggiare senza stress

Un aspetto interessante è la possibilità di effettuare pagamenti differiti fino a 7 settimane, senza alcun interesse. Riceverai un riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo, con la possibilità di saldare l'importo all'inizio del mese seguente, entro il 3.

Inoltre, Carta YOU offre un pagamento frazionato flessibile, consentendoti di decidere quando e quanto pagare, con un importo minimo di 30 euro.

Per chi viaggia, i vantaggi offerti da Advanzia vanno oltre. La banca offre un'assicurazione di viaggio gratuita che copre smarrimento o danneggiamento del bagaglio, annullamento del volo, spese mediche e assistenza in viaggio.

L'app Advanzia Bank offre un controllo in tempo reale del saldo della carta, la consultazione delle transazioni e la possibilità di scaricare il riepilogo delle operazioni.

La sicurezza è una priorità, grazie al chip EMV e al sistema MasterCard Secure Code per gli acquisti online. Il servizio clienti di Advanzia è disponibile 24/7, garantendo assistenza in ogni momento.

Attivare Carta YOU è una procedura rapida e semplice, e richiede solo pochi minuti tramite il contatto con Advanzia e seguendo le istruzioni ricevute via e-mail.

Richiedi Carta YOU oggi stesso e inizia a godere di tutti i vantaggi offerti da questa soluzione economica e flessibile, perfetta per i viaggiatori moderni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.