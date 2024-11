Zero code in banca. Apri il tuo conto in pochi minuti

I titolari di un'attività sono soliti recarsi in banca per aprire e gestire il loro conto aziendale, con inevitabili perdite di tempo. E si sa, il tempo è denaro.

Per una migliore ottimizzazione di tempi e risorse, la soluzione ideale è scegliere un conto aziendale online. Uno dei migliori è quello proposto da Tot, fintech 100% digitale italiana, che in un unico canone offre un IBAN italiano, pagoPA, pagamenti per deleghe F24 e I24, SDD, RiBa, più bonifici SEPA online (anche istantanei).

L'obiettivo della piattaforma Tot è di andare oltre il concetto tradizionale di conto aziendale, offrendo più flessibilità, più controllo e meno tempo perso. Tra i suoi vantaggi rientra anche la carta di credito aziendale Visa, accettata ovunque e con tre livelli di sicurezza per completare qualsiasi tipo di transazione in tutta tranquillità.

Il conto aziendale di Tot è inoltre gratuito per il primo mese: il processo per richiederlo è disponibile tramite questa pagina del sito ufficiale Tot.

La richiesta del conto aziendale Tot in pochi minuti

Innanzitutto, il conto online Tot è disponibile per tutti i tipi di aziende. Possono dunque aprirlo società di capitali e di persone, imprese agricole, liberi professionisti, ditte individuali e lavoratori freelance.

Per richiedere il conto ci vogliono in media 10 minuti: a questo proposito, l'identificazione del titolare avviene direttamente online in totale sicurezza. Durante la fase di apertura vengono richiesti i dati e i documenti necessari, al fine di completare nel più breve tempo possibile le verifiche del caso.

Restando sempre in tema, il conto Tot si può aprire sia da computer che da smartphone. E qualora si abbia il bisogno di interrompere momentaneamente la procedura, si potrà sempre riprendere dal punto esatto in cui ci si era interrotti in precedenza.

Le caratteristiche chiave

Sono numerosi i vantaggi per chi sceglie di aprire il conto aziendale Tot. In primis, consente di incassare bonifici SEPA online, bonifici internazionali e bonifici per agevolazioni fiscali senza limiti. Allo stesso modo, non vi sono limiti di giacenza o d'importo per i bonifici in ingresso.

Un'altra caratteristica chiave riguarda la possibilità di delegare la gestione amministrativa e finanziaria della propria attività. Ad esempio, si può concedere l'accesso al proprio commercialista o a uno o più tra i propri collaboratori, stabilendo al tempo stesso il livello di permessi.

Se si ha un'azienda che effettua con regolare frequenza pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, il conto Tot offre inclusi nel canone i pagamenti pagoPA, per tributi, bolli, rette, utenze e quant'altro. Tutto senza commissioni aggiuntive.

Merita una menzione particolare anche la carta aziendale Tot, che consente di acquistare in totale sicurezza ovunque nel mondo. La carta di credito business Visa è inclusa gratuitamente nel canone del conto.

Disponibile una prova di 30 giorni

Per mettere alla prova le tante funzionalità incluse nel suo conto aziendale online, Tot offre un periodo di prova gratuita della durata di 30 giorni potendo scegliere tra uno dei sei piani tariffari disponibili tra Business o Business Pro a seconda della dimensione della propria attività a partire dal piano Essentials (da 7 euro al mese) a salire.

Maggiori informazioni sono disponibili su questa pagina del sito Tot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.