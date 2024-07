Zero canone fino ai 30 anni e prelievi gratis: ecco l'offerta migliore

SelfyConto di Banca Mediolanum è la nuova star tra i conti correnti online, soprattutto se sei Under 30. Parliamo di una soluzione bancaria a favore di tutti quei giovani risparmiatori che vogliono massimizzare i propri guadagni senza pagare spese. Il piatto forte? Zero canone fino ai 30 anni e prelievi gratis in tutta l’Unione Europea.

Questo conto mira a diventare il BFF dei millennials, in quanto elimina ogni spesa di gestione fino al grande traguardo dei 30 anni. Non è tutto: i prelievi non costano nulla, nemmeno un centesimo, nei paesi dell'area Euro, Italia ovviamente inclusa.

Zero canone fino ai 30 anni e altre offerte da non perdere

Banca Mediolanum ha pensato proprio a tutto, persino alle promozioni più insuperabili. Questo mese, se riesci a convincere qualche amico ad aprire il conto SelfyConto, puoi portare a casa dei regali hi-tech firmati Apple. Con due amici avrai l’Apple Watch SE, con quattro l’iPad di decima generazione, e con sei amici il nuovissimo iPhone 15.

A livello di operazioni bancarie quotidiane, come pagamenti di F23 e F24, MAV, RAV e addebiti delle utenze, sono tutte a costo zero. Tra gli altri assi nella manica di SelfyConto ci sono sicuramente le carte di pagamento. La Mediolanum Card è una carta di debito gratuita nel primo anno, associata al circuito Mastercard. Questa carta include anche l'assicurazione gratuita Nexi per proteggere i tuoi acquisti ovunque tu sia. Per chi desidera invece la carta di credito, c’è la Mediolanum Credit Card, disponibile sia nel circuito Visa che Mastercard, anch’essa gratuita per il primo anno. La Mediolanum Prepaid Card, infine, è perfetta per gli acquisti online.

Zero canone fino ai 30 anni e altro ancora rendono SelfyConto di Banca Mediolanum un'opzione che davvero merita di essere considerata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.