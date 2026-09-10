Zero canone e zero commissioni sul cambio valuta con la carta di credito di TF Bank

TF Mastercard Gold è la carta di credito a canone zero di TF Bank che propone da una parte l’assenza del tradizionale canone mensile/annuo e dall’altra zero commissioni sul cambio valuta. A ciò si aggiungono anche altri vantaggi, tra cui un’assicurazione di viaggio completa e la possibilità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni.

TF Bank è una banca online svedese ma la carta di credito può essere richiesta senza problemi anche dall’Italia. È sufficiente presentare richiesta tramite il sito ufficiale tfbank.it: per iniziare occorre cliccare il bottone “Applica in meno di 3 minuti”, il tempo stimato dalla banca per completare la procedura.

Nessun canone annuale dunque, per una carta di credito che include diversi vantaggi, su tutti l’assenza di commissioni sul cambio valuta e sull’utilizzo della carta all’estero, al contrario invece di quanto avviene con la stragrande maggioranza delle altre banche. Si tratta di un vantaggio significativo soprattutto per chi ha l’abitudine di viaggiare fuori dall’Unione europea, dove è in circolazione una moneta diversa dall’euro.

Anche l’assicurazione di viaggio gratuita è un plus per chi ama i viaggi. La polizza include la copertura per annullamento viaggio fino a 3.000 euro, il rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro, più la copertura da malattie e infortuni. Per beneficiarne è necessario pagare almeno il 50% del proprio viaggio con la carta di credito.

A tutto questo aggiungiamoci poi i prelievi di contanti presso gli ATM che accettano le carte appartenenti al circuito internazionale Mastercard, tanto in Italia quanto all’estero. Ciò offre un accesso rapido alla liquidità per eventuali emergenze o spese impreviste.

I prelievi possono essere gestiti facilmente dall’app TF Card, l’applicazione ufficiale della carta di credito TF Mastercard Gold. Con questa app è anche possibile tenere sotto controllo le spese, seguire ogni spesa in tempo reale, bloccare o sbloccare la carta in pochi istanti, autenticare gli acquisti online e accedere al proprio estratto conto.

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