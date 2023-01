ZenBook 14 di ASUS ottiene uno sconto incredibile su Amazon

Lo ZenBook 14 di ASUS è un portatile leggero in grado di eseguire molti programmi intensivi contemporaneamente. L'estrema reattività è ottenuta grazie alla combinazione di un processore a otto core AMD Ryzen 9 5900X da 3,3 GHz, 16 GB di memoria integrata e un'unità SSD PCIe M.2 NVMe da 1 TB. Il suo chassis interamente in metallo supera i rigorosi test militari statunitensi MIL-STD 810G, rendendolo la scelta migliore per i lunghi viaggi e non. Acquistalo su Amazon a soli 899,00€ invece di 1199,00€.

La cerniera ErgoLift consente un ottimo compromesso per la visione e la digitazione, oltre a una buona visione del display con risoluzione 1920 x 1080 e un eccellente flusso d'aria verso i componenti vitali del sistema dalla parte inferiore.

È dotato di Wi-Fi 802.11ac integrato ed è disponibile un adattatore da USB Type-A a Ethernet per la connessione ad altre reti. Lo ZenBook 14 è dotato di due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C che consentono trasferimenti di dati fino a 10 Gb/s se utilizzate con dispositivi adeguati. La webcam a 720p supporta Windows Hello, consentendo di effettuare il login con un semplice sguardo.

Il laptop da 14 pollici è dotato di GPU AMD Radeon Vega 7 integrata. Grazie al pannello IPS, le immagini e i filmati avranno un aspetto fantastico. Lo schermo luminoso e le cornici minime contribuiscono a un rapporto schermo/corpo del 90%, che aiuta a mantenere la concentrazione.

Lo ZenBook 14 contiene una batteria da 63Wh che, secondo le stime, garantisce fino a 15 ore di autonomia con una singola carica. Utilizzando un caricatore rapido, è possibile ottenere il 60% della batteria in circa 49 minuti. Se cercate un sistema di altoparlanti in grado di gestire sia il lavoro che il piacere, non andate oltre gli altoparlanti stereo approvati da Harman Kardon. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.