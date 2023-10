Zaino porta PC HP Prelude torna in offerta su Amazon a 16,99€

Lo zaino porta PC HP Prelude è stato assente sullo store di Amazon dal 25 agosto al 13 ottobre. Ora, a distanza di quasi due mesi dalla sua scomparsa, è tornato subito in offerta all'ottimo prezzo di 16,99 euro, per effetto dello sconto del 32% sul prezzo consigliato di 24,99 euro. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite e la consegna ultra rapida per tutti gli utenti Prime.

Zaino porta PC HP Prelude è tornato in offerta su Amazon (-32%)

HP Prelude è uno zaino porta PC sottile ed elegante, resistente agli schizzi, con spaziosi scomparti interni, schienale imbottito e spallacci regolabili. Ideale per viaggiare, riuscirai a mettere al sicuro tutti i tuoi accessori tech e un notebook con schermo da 13, 14 o 15 pollici.

Grazie alla sua sorprendente resistenza, potrai anche conservare i tuoi oggetti personali più importanti, senza temere che si danneggino o vengano persi. Non ti resta altro da fare che fissare il tuo nuovo zaino al trolley e partire.

Ti farà inoltre piacere sapere che grazie al suo tessuto è perfino impermeabile, dunque sarai libero di spostarti ovunque e in qualsiasi condizione meteo mantenendo sempre i tuoi oggetti dentro lo zaino all'asciutto. Che sia un cellulare, un mouse, un alimentatore o un paio di auricolari, lo zaino del marchio HP ti regalerà grandi soddisfazioni.

Approfitta ora della nuova offerta di Amazon sullo zaino porta PC HP Prelude per risparmiare 8 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. E se hai l'abbonamento a Prime, le spese di spedizione sono a carico di Amazon.

