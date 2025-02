Zacks Investment Research: attacco hacker, a rischio 12 milioni di utenti

Zacks Investment Research, una nota società americana che si occupa di ricerca finanziaria, è stata nuovamente colpita da un grave attacco informatico. Un hacker ha infatti divulgato online i dati sensibili di circa 12 milioni di utenti, tra cui informazioni personali come nomi, indirizzi email, numeri di telefono, indirizzi residenziali e password. L’attaccante ha rivelato di aver avuto accesso ai sistemi interni di Zacks, riuscendo a ottenere il codice sorgente del sito web principale e di altri 16 portali associati.

La notizia dell’incidente è stata confermata dal servizio Have I Been Pwned, che ha integrato i dati rubati nella sua vasta base di informazioni, rendendo pubblico l'ulteriore danno subito dalla società. Questo attacco informatico sarebbe il terzo che coinvolge Zacks negli ultimi quattro anni, un periodo in cui la compagnia ha dovuto affrontare altre violazioni della sicurezza. Nel 2023, infatti, Zacks aveva già ammesso di essere stata vittima di un altro attacco che aveva compromesso i dati di oltre 800.000 utenti, suscitando preoccupazioni riguardo alla gestione della sicurezza informatica da parte dell'azienda.

Non sono arrivate ancora dichiarazioni ufficiali

Nonostante il grave impatto dell'incidente e le prove fornite dall'hacker, che hanno confermato l'effettiva entità del danno subito, Zacks non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito. Questo silenzio aumenta le preoccupazioni tra gli utenti e gli esperti di cybersecurity, poiché la mancanza di una comunicazione tempestiva e chiara rende difficile per le persone interessate comprendere l'entità del rischio e come proteggersi.

Il nuovo data breach ha sollevato nuovamente interrogativi sulla vulnerabilità dei sistemi informatici delle aziende, soprattutto quelle che gestiscono dati sensibili. L’incidente evidenzia la crescente minaccia degli attacchi informatici, che stanno mettendo a rischio milioni di utenti in tutto il mondo, rendendo ancora più urgente la necessità di adottare misure di protezione più robuste e di sensibilizzare gli utenti sull'importanza della sicurezza online.