YouTube video AI fake del CEO dell’azienda usato per phishing

YouTube sta avvisando i creator di una nuova truffa di phishing che tenta di adescare le vittime usando un video generato dall'intelligenza artificiale del suo CEO, Neal Mohan. Il video falso è stato condiviso privatamente con gli utenti e sostiene che YouTube sta apportando modifiche alla sua politica di monetizzazione. Lo scopo della truffa sarebbe quello di rubare le credenziali degli utenti. Come dichiarato dalla stessa azienda con un post sul proprio blog. "YouTube e i suoi dipendenti non cercheranno mai di contattarti o condividere informazioni tramite un video privato. Se un video viene condiviso privatamente con te, sostenendo di provenire da YouTube, il video è una truffa di phishing".

YouTube: altri video fake di Mohan in circolazione da anni

Nelle ultime settimane, molti utenti su Reddit hanno segnalato truffe simili a quella descritta da YouTube. Un utente ha affermato di aver ricevuto un'e-mail in cui si diceva che un account chiamato "Notification for YouTube Creators" aveva condiviso un video privato con loro e li aveva istruiti a scaricare un file dannoso. Un altro ha affermato di aver ricevuto un video privato da "Channel for Creators". In questo video veniva chiesto loro di accettare una nuova politica di monetizzazione su un falso sito DocuSign. In entrambi i casi, l'e-mail proveniva da “no-reply@youtube.com”.

Questo tipo di truffa non è del tutto nuovo, poiché un utente di Reddit ha individuato un video deepfake di Mohan in circolazione nel 2023. Tuttavia, molti creatori sono già caduti vittime di questi attacchi. Secondo quanto appreso, i truffatori hanno dirottato i loro canali e li hanno usati per trasmettere streaming di truffe in criptovaluta in live. YouTube fornisce suggerimenti su come evitare e segnalare e-mail di phishing nel suo centro assistenza e maggiori dettagli su campagne di phishing simili. Da agosto 2024, YouTube ha anche fornito un nuovo assistente di supporto per aiutare gli utenti a recuperare e proteggere gli account YouTube hackerati dopo essere stati hackerati.