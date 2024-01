YouTube: ultimo update di Adblock rallenta le prestazioni del sito

Gli utenti di Adblock e Adblock Plus hanno riscontrato problemi di prestazioni su YouTube. Inizialmente attribuiti a Google, questi sono poi stati identificati bug delle popolari estensioni di blocco degli annunci. Un recente post su Reddit affermava che Google aveva iniziato a rallentare il buffering dei video quando era installato un ad blocker. Ciò causava problemi nel caricamento dei video, ma anche nella visualizzazione delle anteprime delle miniature, delle transizioni video a schermo intero e persino nello scorrimento. Alcuni utenti hanno addirittura riferito che tale problema aveva ripercussioni sulle prestazioni dell'intero sistema operativo. In molti presumevano anche di aver avuto problemi di velocità di connessione o problemi di perdita di memoria. Tuttavia, è diventato presto evidente che i problemi riguardavano specificamente gli utenti con estensioni Adblock e Adblock attive.

YouTube: problemi di performance riscontrati su Adblock 5.17 e Adblock Plus 3.22

Alcuni media hanno riferito che gli abbonati a YouTube Premium non hanno segnalato di aver riscontrato problemi di prestazioni, rendendo più oscura l'origine del problema. A causa della precedente sperimentazione di Google con restrizioni aggressive di ad blocker, molti presumevano che YouTube stesse limitando intenzionalmente le prestazioni per gli utenti con strumenti di blocco degli annunci attivi in ​​determinate regioni. Tuttavia, uBlock Origin, un'altra popolare estensione di blocco degli annunci per Chrome, non sembra essere interessata da tale problema. Un problema aperto sulla pagina GitLab del progetto Adblock suggerisce che i problemi di prestazioni sono causati dalla versione 1.1.1 dell’extension engine, introdotto in Adblock versione 5.17 e Adblock Plus 3.22.

Lo sviluppatore di uBlock Origin, Raymond Hill, ha spiegato su X che i problemi non sono stati causati da un cambiamento nel codice di Google ma dalle stesse estensioni Adblock. Utilizzando gli strumenti di profilazione del browser, Hill ha identificato che la causa dei problemi di prestazioni era il tempo impiegato dal codice dello script di contenuto di Adblock Plus sulla pagina di YouTube. Hill ha rilevato che questi problemi non sono esclusivi di YouTube. Questi potrebbero infatti avere un impatto anche su altri siti, in particolare quelli con pagine ad aggiornamento dinamico. Disabilitare Adblock Plus o Adblock non serve a risolvere i problemi di prestazioni. Hill spiega che è necessario prima ricaricare le pagine web alcune volte o aprirle in nuove schede affinché l'estensione venga completamente disabilitata. Gli sviluppatori di Adblock sono a conoscenza dei problemi di prestazioni e sperano di risolverli presto, anche grazie ai feedback degli utenti.