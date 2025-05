YouTube TV introduce gli Shorts nella pagina iscrizioni: cosa cambia

Su YouTube TV è stata introdotta una modifica che riguarda l’aggiunta di un feed dedicato agli Shorts, posizionato strategicamente nella parte superiore della pagina delle iscrizioni. Questo aggiornamento, annunciato inizialmente ad aprile 2025 e ora implementato su larga scala in USA (ancora non si hanno notizie sull'approdo in Italia), rappresenta un passo importante nella strategia di YouTube per promuovere i contenuti brevi.

Come funziona il nuovo feed

Il nuovo feed si aggiorna in maniera automatica, mostrando esclusivamente gli Shorts provenienti dai canali seguiti dagli utenti. Questa separazione dai video tradizionali punta a migliorare l’organizzazione dei contenuti, ma ha sollevato alcune critiche. Numerosi utenti hanno espresso insoddisfazione, lamentando che il feed occupa una porzione eccessiva dello schermo, obbligando a scorrere verso il basso per accedere ai video standard a cui l'utenza di YouTube è particolarmente legata e affezionata. Inoltre, l’impossibilità di disattivare questa funzione ha generato reazioni contrastanti, come evidenziato da numerosi thread su Reddit.

Rollout in corso

Il rollout di questa funzionalità è stato confermato su diverse piattaforme, tra cui Google TV, Apple TV e vari modelli di smart TV di diversi produttori. In parallelo, YouTube ha introdotto una nuova sezione denominata "Dai tuoi canali preferiti", progettata per evidenziare contenuti ritenuti potenzialmente più rilevanti per ciascun utente. Questa innovazione riflette la volontà di YouTube di adattarsi alle tendenze del mercato dello streaming video e in particolar modo della fruizione di contenuti brevi e di rispondere alla crescente concorrenza nel settore.

Un aggiornamento che ha diviso la community di YouTube

Nonostante l’intento di migliorare l’esperienza utente, il nuovo aggiornamento dell'app TV ha diviso la community. Alcuni utenti apprezzano le novità e la nuova organizzazione dei contenuti, mentre altri chiedono maggiore controllo sull’interfaccia e una maggiore possibilità di personalizzazione del proprio feed. La sfida principale per YouTube rimane quella di bilanciare innovazione e soddisfazione degli utenti, mantenendo alta l’attenzione sul loro engagement.