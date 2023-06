YouTube: stop dopo tre video con adblocker

Google ha dato il via ai test per un sistema che applica il blocco dei software che impediscono la riproduzione di annunci pubblicitari, altrimenti noti con il nome di adblocker, su YouTube.

YouTube: la riproduzione si ferma dopo tre video se c'è un adblocker

Nei giorni passati erano emerse svariate segnalazioni al riguardo, da parte di utenti che vedevano schermate apposite indicante la cosa. Per cercare di far luce sulla questione, dunque, Google è stata interpellata dalla stampa e ha confermato la messa in atto dell’esperimento mediante un dipendente del sito che ha poi parlato con i moderatori del subreddit dedicato.

Nel corso delle ultime ore, però, sono pervenute nuove segnalazioni in merito al fatto che YouTube adesso sta bloccando la riproduzione dopo tre video se l’utente non disattiva l’adblocker applicato oppure non compra YouTube Premium.

Più precisamente, compare un messaggio che recita “Il player video sarà bloccato dopo tre video”, seguito dalle frasi “sembra che tu stia utilizzando un ad blocker. La riproduzione dei video verrà bloccata fino a quando YouTube sarà nell’elenco delle eccezioni o l’ad blocker risulterà disattivato”, “le inserzioni pubblicitarie permettono a YouTube di rimanere gratuito per miliardi di persone in tutto il mondo” e “puoi liberarti delle inserzioni pubblicitarie con YouTube Premium e i creatori possono comunque essere compensati dalla tua sottoscrizione”.

A tal riguardo, big G ha fatto presente che molte piattaforme online implementano misure analoghe e che l'uso di adblock danneggia gli introiti dei creatori di contenuti. Anche in questo caso, comunque, il test viene definito limitato a un numero molto basso di account.

Per capire come evolverà di preciso la situazione non resta altro da fare se non attendere ulteriori sviluppi.