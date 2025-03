YouTube risolve bug di riproduzione video in bassa qualità su iOS

Nelle ultime settimane, diversi utenti di YouTube su iOS hanno lamentato problemi di riproduzione di bassa qualità. Fortunatamente, questi problemi hanno avuto vita breve. L'azienda ha infatti confermato di aver risolto il bug che ha attivato la riproduzione di video di bassa qualità per gli utenti YouTube per iOS. Per chi non lo sapesse, un recente bug ha creato problemi a diversi utenti di YouTube su iOS e iPadOS. Ciò aveva portato a una riproduzione video di bassa qualità durante la visione di video normali o Short. Il bug limitava la qualità dei video di YouTube a 144p, 240p e in alcuni casi 360p.

YouTube: problema di riproduzione lenta riscontrato anche su desktop e smart TV

Purtroppo, il problema era diffuso, il che ha spinto Google a farsi avanti e riconoscerlo. L’azienda di Mountain View ha pubblicato un aggiornamento sulla sua Help Community, confermando che il bug non creava problemi solo agli utenti iOS e iPadOS. Anche coloro che guardavano video di YouTube su desktop e smart TV stavano riscontrando il problema. Come segnalato dalla redazione di 9to5Google, il bug è stato risolto con un aggiornamento. Il post della scorsa settimana ha ora aggiornato è stato quindi aggiornato. Come riportato da Google: "Aggiornamento rapido: questo è stato risolto. Tutto lo streaming dovrebbe tornare alla normalità ora!" L'azienda sembra aver risolto le cose da sola piuttosto che con aggiornamenti dell'app.

L’azienda di Mountain View non ha indicato ancora cosa abbia effettivamente causato la riproduzione video di bassa qualità per gli utenti di YouTube su iOS. Tuttavia, un utente di Reddit ha affermato di aver riscontrato il problema dopo un aggiornamento di iOS, rilasciato alcune settimane fa da Apple. Gli utenti interessati dovrebbero controllare se il bug di riproduzione lenta dei video su iOS e iPadOS è ancora presente oppure è soltanto un brutto ricordo.