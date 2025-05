YouTube rinnova l'app TV con nuove funzionalità e design innovativo

YouTube punta a ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma video. L'aggiornamento dell'app per TV di YouTube sarà gradualmente implementato entro il secondo trimestre del 2025, con un restyling dell'app che introduce nuove funzionalità e un design completamente rinnovato.

Il focus principale di questo aggiornamento è migliorare la navigazione, ottimizzare la qualità della riproduzione e rendere più accessibili funzioni come i commenti e le informazioni sui canali. Questi miglioramenti rappresentano un passo avanti significativo per rendere l'esperienza di visione più fluida e intuitiva.

Personalizzazione con gli "scaffali"

Una delle innovazioni più interessanti è l'introduzione degli scaffali tematici, sezioni personalizzate che compariranno nella Home per adattarsi alle preferenze degli utenti. Questi scaffali offriranno diverse categorie per soddisfare ogni tipo di interesse:

continua la tua ricerca, per riprendere rapidamente le ultime tre ricerche effettuate.

per riprendere rapidamente le ultime tre ricerche effettuate. Ascolta di nuovo, dedicata ai brani musicali più ascoltati.

dedicata ai brani musicali più ascoltati. Esibizioni live, remix e cover, una selezione di versioni alternative delle canzoni preferite.

una selezione di versioni alternative delle canzoni preferite. Canali in primo piano, per seguire i creator più amati.

per seguire i creator più amati. Canali Primetime, contenuti premium riservati agli abbonati.

Inoltre, è in fase di test una nuova sezione dedicata ai podcast, pensata per semplificare l'accesso ai contenuti audio. Questa novità rappresenta un ulteriore passo verso un'esperienza sempre più ricca e variegata.

Focus sui video brevi e altre funzionalità

Gli appassionati di contenuti brevi apprezzeranno la nuova organizzazione degli Shorts, con una riga dedicata nel feed delle sottoscrizioni. Questo miglioramento renderà più semplice scoprire e fruire dei video brevi direttamente dalla piattaforma. Tra le altre funzionalità introdotte, troviamo: la riproduzione in loop per i singoli video, anteprime video in linea per una visione più immediata e le "Anteprime immersive dei canali", che offrono una visione a schermo intero dei contenuti prima della selezione.

Queste caratteristiche saranno distribuite gradualmente, con alcune già disponibili e altre in arrivo nei prossimi mesi. YouTube dimostra così di voler consolidare la propria posizione di leader nel settore dell'intrattenimento televisivo, puntando su un'esperienza sempre più raffinata e centrata sulle preferenze degli utenti.