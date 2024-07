YouTube rimuoverà su richiesta contenuti AI somiglianti agli utenti

YouTube ha intenzione di inasprire le restrizioni sull’uso improprio dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Già da qualche tempo, la piattaforma di condivisione video richiede già ai creator di etichettare contenuti realistici creati tramite strumenti di intelligenza artificiale. Adesso Google vuole permettere di segnalare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale che somigliano o hanno la voce simile a quella degli utenti. Tutto ciò se quest’ultimi non hanno prestato il proprio consenso a ciò.

Sul proprio sito ufficiale YouTube ha spiegato vari fattori che prenderà in considerazione quando agirà in base al reclamo degli utenti. Questi reclami possono riguardare: contenuto alterato o sintetico, contenuto divulgato agli spettatori come alterato o sintetico, contenuto in cui l’utente può essere identificato in modo univoco, contenuto realistico, contenuto che contiene parodia, satira o altro valore di interesse pubblico, ma anche contenuti che presentano un personaggio pubblico o un individuo noto impegnato in un comportamento delicato come attività criminali, violenza o sostegno a un prodotto o a un candidato politico.

YouTube: come effettuare il reclamo e rimuovere i contenuti AI dalla piattaforma

Gli utenti possono avviare una procedura di reclamo per violazione della privacy in modo semplice. Ciò per indicare a YouTube che qualcuno ha utilizzato l'intelligenza artificiale per alterare o creare contenuti sintetici con il proprio aspetto o la propria voce. Tuttavia, la semplice presentazione di un reclamo potrebbe non comportare l'espulsione del contenuto da YouTube. L’azienda afferma che il contenuto potrà essere rimosso se raffigura "una versione realistica, alterata o sintetica delle proprie sembianze". Quando si invia una segnalazione, bisogna assicurarsi di "essere identificabile in modo univoco all'interno del contenuto che si cerca". In altre parole, "nel video devono esserci informazioni sufficienti che permettano agli altri di riconoscere l’utente". Dopo aver presentato un reclamo sulla privacy, YouTube concede all'autore del caricamento 48 ore per agire in merito al reclamo. Inoltre, avvia il processo di revisione se le informazioni private in questione non vengono modificate o il video viene rimosso.

Bisogna comunque tenere presente che YouTube richiede reclami proprietari con alcune eccezioni. Ad esempio, ciò è possibile se la persona la cui privacy viene violata è un minore, vulnerabile o non ha accesso a Internet. L'anno scorso è stato riferito che alcuni malintenzionati hanno utilizzato contenuti generati dall'intelligenza artificiale per diffondere malware tramite YouTube. Come parte del processo, gli account dei creator di YouTube esistenti (di solito con oltre 100.000 iscritti) compromessi da fughe di dati sono stati presi di mira per raggiungere un pubblico più ampio e far sembrare legittimi i caricamenti.