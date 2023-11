YouTube rallenta caricamento su Firefox a causa degli ad blocker

Recentemente YouTube ha iniziato la sua lotta ufficiale contro gli ad blocker (ovvero le estensioni per browser che evitano la visualizzazione degli annunci prima e durante i video). Su browser come Google Chrome, ad esempio, se non vengono disabilitati gli ad blocker è impossibile visualizzare i video su YouTube. Su altri browser, invece, le cose andrebbero diversamente. YouTube sembra infatti rallentare i tempi di caricamento dei video degli utenti che utilizzano il browser Firefox di Mozilla. Negli scorsi giorni, l’utente di Reddit, u/vk6_ ha pubblicato un video che mostra il caricamento apparentemente lento di YouTube su Firefox. Si tratta di alcuni secondi ma, per gli standard di oggi, sembra un tempo infinito. Anche se a prima vista può sembrare un semplice errore di connessione, la realtà è che si tratta di una scelta volontaria di Google, dovuta agli ad blocker.

YouTube: il blocco dei video non si verifica se si usa Chrome

Un secondo utente Reddit ha trovato il codice su YouTube, che includerebbe una funzione di “timeout” nello script. Questa, proprio come già visto precedentemente, costringerebbe gli utenti ad attendere cinque secondi prima che la pagina venga caricata. Il codice non sembra essere specifico per Firefox ma, eseguendo lo spoofing di Chrome, in modo che agisca come Firefox, questo problema non si verifica. Rispondendo ad una domanda dei colleghi di 9to5Google, l’azienda di Mountain View ha confermato che il ritardo nel caricamento dei video di YouTube è dovuto proprio alle estensioni ad blocker e gli utenti possono riscontrarla indipendentemente dal browser che stanno utilizzando.

Quella di Google può essere una risposta esaustiva a metà. Infatti, non è stato chiarito perché il ritardo non si verifica se si utilizza Firefox come se fosse Chrome. Tuttavia, a quanto pare, non tutti gli ad blocker causerebbero il blocco di 5 secondi di YouTube. Tra questi vi è uBlock Origin, che consente di evitare sia la visualizzazione degli annunci, sia il fastidioso blocco prima che i video vengano avviati.