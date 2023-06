YouTube: qualità video migliore su Windows 11

Google pare abbia deciso di avviare i test per la funzione Enhanced Bitrate di YouTube su Windows 11. Lo testimoniano le numerose segnalazioni pervenute online di video migliorati su Google Chrome e Microsoft Edge quando riprodotti tramite il più recente sistema operativo di casa Redmond.

YouTube: Enhanced Bitrate su Windows 11

Si tratta, essenzialmente, di una versione di video a 1080p con bitrate migliorato, in soldoni è un sistema per ottimizzare la resa dei video. Da tenere presente che la cosa era già in fase di test su iPhone e che attualmente, sia su computer che da mobile, è accessibile soltanto per coloro che hanno deciso di sottoscrivere un abbonamento a YouTube Premium.

È bene sottolineare che la funzione viene resa disponibile solo per i video che hanno esattamente 1080p, mentre in tutti gli altri casi, come ad esempio con i video 4K.

Per chi non ne fosse a conoscenza, un video a 1080p potrebbe non essere nella sua migliore qualità se il suo bitrate sia inferiore, il che può comportare la visione di filmati di bassa qualità anche con risoluzioni elevate come il 4K. Quando il bitrate è alto si nota una maggiore profondità dei video ed ecco perché i video 4K trasmessi in streaming su mobile non presentano il medesimo bell’aspetto che invece assumo quando la riproduzione avviene da desktop.

Un'altra cosa da tenere a mente è che nonostante l’introduzione della nuova funzione, YouTube continuerà a mantenere anche i 1080p standard, rendendoli accessibili a tutti coloro che hanno deciso di non sottoscrivere l’abbonamento Premium.