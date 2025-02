YouTube per Android TV mostra i testi nei video musicali

Google ha recentemente rilasciato una novità per tutti gli amanti del karaoke, in particolare dedicata a chi utilizza l'applicazione YouTube per Android TV. Secondo quanto riportato dal sito 9to5Google, YouTube ha aggiunto un nuovo pulsante "Visualizza" (Display) che è inserito tra il pulsante Pollice in giù e Salva. Tale pulsante offre la possibilità di visualizzare i testi in tempo reale quando si guardano contenuti video musicali. Il nuovo pulsante "Visualizza" appare nell'app YouTube per Android TV versione 5.22 o successiva. L'icona del pulsante assomiglia a un "occhio" ed è visibile solo quando si visualizzano contenuti video musicali sulla piattaforma.

YouTube per Android TV: i dettagli della nuova funzionalità

Toccando il pulsante "Visualizza" vengono visualizzate tre opzioni: Illustrazione, Testi e Video. Selezionando "Illustrazione" verrà visualizzata la copertina dell'album su uno sfondo colorato, molto probabilmente il colore dominante della copertina dell'album. L'artista e il nome del brano vengono visualizzati sotto la copertina dell'album. Scegliendo l'opzione "Testi" la copertina dell'album verrà spostata sul lato destro dello schermo e inizieranno a essere visualizzati i testi live del video musicale. In particolare, l'opzione "Visualizza" viene visualizzata anche quando si inizia a riprodurre un brano dalla scheda YouTube Music o tramite scelta rapida nella schermata iniziale. I testi visualizzati sullo schermo hanno caratteri grandi, quindi si potrebbero vedere meno parole scorrere.

Secondo quanto riportato, Google deve ancora lavorare per migliorare l'esperienza. Secondo Android Authority, qualsiasi selezione effettuata nel menu "Visualizza", torna automaticamente alla visualizzazione "Video". Ciò significa che gli utenti dovranno selezionare manualmente altre opzioni. Inoltre, l'opzione non sembra essere persistente in una coda di video che stai guardando. Ad esempio, gli utenti che desiderano utilizzare la funzionalità per una serata karaoke dovrebbero scegliere l'opzione "testi" per ogni nuovo video che desiderano riprodurre. Al momento, questa opzione non è disponibile per tutti gli utenti. Tuttavia, nei prossimi giorni potrebbe già essere sfruttabile a livello mondiale.