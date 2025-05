YouTube: una nuova funzione per per valorizzare i podcast

YouTube ha compiuto un ulteriore passo nella sua evoluzione, entrando ufficialmente nella competizione con i colossi dello streaming audio come Spotify e Apple Podcasts. Con il lancio di "Weekly Top Podcast Shows", una nuova funzionalità che presenta la classifica settimanale dei 100 podcast più seguiti. Questa classifica, attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, si basa sul tempo di visualizzazione effettivo degli utenti, fornendo un quadro dettagliato dei podcast popolari.

Una classifica aggiornata ogni mercoledì

La classifica, aggiornata ogni mercoledì, è progettata per mettere in risalto i creatori di contenuti che caricano podcast specificamente etichettati come tali. YouTube esclude quindi raccolte di clip brevi o Shorts, concentrandosi su contenuti completi e strutturati. In un comunicato ufficiale, la piattaforma ha dichiarato che la classifica settimanale celebra i podcaster di successo che stanno plasmando la prossima era dell'intrattenimento.

Gli utenti possono esplorare la classifica direttamente sul sito di YouTube, dove sono evidenziati i contenuti più seguiti in vari generi, tra cui notizie, commedia, sport e true crime. Inoltre, la piattaforma ha già annunciato l'intenzione di espandere questa funzionalità ad altre regioni nei prossimi mesi, aprendo così nuove opportunità per i creatori e per il pubblico globale.

La leadership di YouTube in un mercato competitivo

Secondo i dati di Edison Research, YouTube ha già conquistato il titolo di piattaforma più utilizzata per l'ascolto di podcast negli Stati Uniti, superando concorrenti storici. Questa leadership è ulteriormente rafforzata dall'impressionante traguardo di 1 miliardo di utenti attivi mensili raggiunto dalla sezione YouTube Podcasts all'inizio dell'anno.

La competizione nel settore del podcasting si intensifica con iniziative parallele da parte di altri giganti tecnologici. Apple, ad esempio, ha recentemente introdotto "Viral Chart", una playlist che raccoglie brani di tendenza provenienti da social e TV. Nel frattempo, YouTube ha implementato un sistema di votazione per i brani nelle playlist collaborative, dimostrando la sua attenzione all'interazione degli utenti.