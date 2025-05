YouTube lancia nuovi formati pubblicitari interattivi su TV

L’esperienza pubblicitaria su smart TV è pronta a cambiare radicalmente grazie a YouTube, che introduce una nuova frontiera della pubblicità interattiva. Durante l’evento Upfront, la piattaforma ha presentato un formato innovativo di shoppable ads per le TV, sfruttando l’abitudine crescente degli utenti di combinare la visione televisiva con l’uso dello smartphone. Questo nuovo approccio integra un feed interattivo di prodotti visualizzabile a lato dello schermo, navigabile tramite telecomando e completabile con un acquisto immediato grazie a un codice QR.

Una strategia ben congegnata

La strategia si basa su dati di mercato solidi: nel primo trimestre del 2025, le televisioni si sono confermate come il dispositivo principale per la fruizione dei contenuti di YouTube negli Stati Uniti, superando piattaforme come Netflix e Disney+, secondo i dati Nielsen. Inoltre, la piattaforma continua a dominare il settore dello streaming televisivo, rafforzando la propria leadership.

Queste innovazioni non sono solo una mossa tecnologica, ma un potente strumento commerciale. Nel trimestre più recente, le campagne pubblicitarie su TV hanno generato una media di oltre 50 milioni di conversioni mensili. Inoltre, uno studio condotto da Kantar ha evidenziato che YouTube è diventata la piattaforma preferita dagli americani per cercare informazioni sui marchi, un segnale evidente della sua influenza crescente nel panorama digitale.

Una mossa che coinvolge anche altri giganti del settore

Non sorprende che anche altri giganti del settore, come Amazon, stiano introducendo formati simili sulla loro piattaforma Prime Video. Questo trend verso una pubblicità interattiva riflette il desiderio dei consumatori di esperienze d’acquisto più fluide e integrate tra dispositivi diversi. L’integrazione tra TV e smartphone diventa così un canale privilegiato per creare un’esperienza utente unica e senza interruzioni.

La forza di YouTube in questo scenario competitivo non si limita all’innovazione tecnologica, ma si estende alla capacità di fornire strumenti avanzati agli inserzionisti. Grazie ai shoppable ads, gli spettatori possono trasformarsi in acquirenti in pochi click, rendendo la pubblicità non solo più efficace, ma anche più coinvolgente.