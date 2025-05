YouTube introduce Lens nei video Shorts per ricerche visive avanzate

Una nuova funzionalità sta per modificare l'esperienza degli utenti di YouTube, portando la potenza della ricerca visiva direttamente nei video brevi della piattaforma. Google ha annunciato che il suo strumento avanzato Google Lens sarà integrato negli Shorts, offrendo un modo innovativo per interagire con i contenuti visivi e ottenere informazioni in tempo reale.

Come funzionerà Lens negli Shorts di YouTube?

Questa integrazione, inizialmente disponibile in versione beta, rappresenta un passo avanti significativo per rendere i video più interattivi. Gli utenti potranno mettere in pausa un video breve, toccare l'icona di Lens e selezionare un oggetto, un luogo o un essere vivente di interesse. I risultati della ricerca appariranno direttamente sovrapposti al video, garantendo un'esperienza fluida e senza interruzioni.

Ad esempio, immaginate di guardare uno Short che mostra un monumento famoso sullo sfondo. Con un semplice tocco, potrete scoprire la sua storia, la posizione geografica e altre informazioni rilevanti. Questa funzionalità si inserisce nell'ambito delle recenti espansioni di Google Lens, che ora supporta anche la ricerca nei video e l'identificazione di prodotti nei negozi fisici.

Potenzialità e limitazioni di Lens in YouTube

Nonostante le enormi potenzialità, Google ha posto alcune limitazioni per garantire la privacy e l'integrità dei contenuti. La tecnologia non utilizzerà il riconoscimento facciale biometrico per identificare persone comuni, ma potrà fornire informazioni su personaggi pubblici. Inoltre, durante la fase di test, non saranno presenti annunci pubblicitari nei risultati e la funzione non sarà disponibile per gli Shorts con link di affiliazione commerciale.

Con questa mossa, Google mira a distinguersi dai principali concorrenti come TikTok e Instagram Reels, rendendo più coinvolgente l'esperienza dei video brevi. L'azienda invita gli utenti a provare la nuova funzionalità e a fornire feedback per eventuali miglioramenti futuri. Questa strategia riflette l'impegno di Google nel rafforzare la sua posizione nel panorama dei contenuti video interattivi e nel ridefinire il modo in cui le persone interagiscono con i media visivi.