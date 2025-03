YouTube impedirà di citare determinati siti web di gioco d'azzardo

YouTube sta rafforzando le sue politiche sui contenuti di gioco d'azzardo. Infatti, la piattaforma ha annunciato che presto proibirà ai creator di fare riferimento verbalmente a servizi di gioco d'azzardo non approvati da Google Lo stesso vale per i loghi e per i link relativi a tali servizi, che non potranno più essere inseriti nei video YouTube. Le nuove regole, che entreranno in vigore il 19 marzo, potrebbero anche imporre restrizioni di età sui video relativi al gioco d'azzardo online. Ciò significa che gli spettatori di età inferiore ai 18 anni o chiunque non abbia effettuato l'accesso a YouTube non potrà guardare questi video. La piattaforma afferma che questa regola esclude i video che mostrano scommesse sportive online e persone che giocano d'azzardo di persona.

YouTube: addio anche a contenuti che offrono rendimenti garantiti

YouTube nota anche che potrebbe rimuovere contenuti "che promettono rendimenti garantiti". Ciò avverrà indipendentemente dal fatto che il servizio di gioco d'azzardo in questione sia stato approvato da Google. Come si può leggere nell’annuncio pubblicato dall’azienda di Mountain View: "Sappiamo che questo aggiornamento potrebbe avere un impatto sui creator che si concentrano su contenuti di gioco d'azzardo online come giochi da casinò e applicazioni. Tuttavia, crediamo che queste modifiche siano un passaggio necessario per proteggere la nostra comunità, in particolare gli spettatori più giovani".

In precedenza, l'azienda aveva vietato gli annunci di gioco d'azzardo per il suo spazio pubblicitario di testata nel 2021. L’anno successivo è stata poi la volta di Twitch. La piattaforma ha infatti iniziato a limitare gli streaming che mostrano siti di gioco d'azzardo con slot, roulette o giochi di dadi. Il mese scorso, Google ha anche annunciato che inizierà a testare un modello di apprendimento automatico per stimare l'età di un utente. Ciò consentirà alle sue piattaforme, tra cui YouTube, di fornire soltanto "esperienze appropriate all'età" di utilizza i suoi servizi.