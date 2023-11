YouTube ha lanciato più di 30 minigiochi per gli utenti Premium

YouTube non sarà più soltanto una piattaforma di streaming video, ma entrerà anche nel settore del gaming online. La piattaforma offre agli utenti Premium l'accesso a una serie di minigiochi online che possono essere giocati direttamente sull'app mobile o sull'app desktop. Conosciuta come “Playables”, la società ha lanciato per la prima volta la funzionalità a settembre, ma in via sperimentale e per un gruppo di utenti selezionati. Come mostrato da Droid-Life, la scorsa settimana l’azienda ha inviato una notifica agli utenti Premium, informandoli della possibilità di poter provare Playables. Coloro che aderiranno potranno giocare a un totale di 37 minigiochi direttamente all'interno di YouTube, senza la necessità di scaricarli o installarli.

Minigiochi su YouTube: i titoli disponibili per gli utenti Premium

La selezione di giochi su YouTube include giochi già molto apprezzati dagli utenti, come Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire, The Daily Crossword e una serie di giochi arcade. Tuttavia, non è detto che rimarranno a lungo all’interno della piattaforma. Nei prossimi mesi questi potrebbero essere infatti rimossi. La notifica di YouTube Premium affermava infatti che i giochi sarebbero stati disponibili fino al 28 marzo 2024. Per ora, i membri Premium possono trovare la libreria completa di giochi nella sezione “Playable” nella scheda Esplora.

Great to see Phaser games as YouTube Playables. Worked flawlessly, nice integration (only tested on desktop) pic.twitter.com/hzuNHgWmV5 — threads.net/@photonstorming (@photonstorm) November 27, 2023

Test di questo genere non sono una novità per YouTube. La piattaforma è solita far provare nuove funzionalità ai propri abbonati Premium prima di decidere se aggiungerle in modo permanente. Oltre a Playables, i membri Premium possono anche registrarsi per provare le funzionalità AI che permettono di porre domande sui video che stanno visualizzando. I minigiochi di YouTube sembrano tuttavia un modo per rendere più “digeribile” i recenti aumenti di prezzo del servizio Premium. La scorsa estate l’azienda ha infatti aumentato il prezzo del suo piano Premium di 2 dollari, seguendo la scia di altre piattaforme di streaming, come Netflix, Apple o Amazon. A causa di questi rincari, alcuni utenti hanno naturalmente disdetto i loro abbonamenti. Tuttavia, sebbene sia difficile credere che qualcuno si iscriva a YouTube Premium esclusivamente per i giochi Playables, l’azienda spera che questa novità possa convincere alcuni utenti indecisi a rimanere più a lungo. Sarà la strategia vincente?