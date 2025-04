YouTube espande il programma Hype e introduce novità sugli annunci mid-roll

La piattaforma YouTube continua a investire per migliorare l’esperienza dei creator e incrementare le loro opportunità di successo. Recentemente, ha introdotto due novità significative: l’espansione del programma Hype e l’ottimizzazione degli annunci mid-roll, con l’obiettivo di sostenere sia i creator emergenti che quelli già affermati.

Il programma Hype, lanciato inizialmente in fase di test, si espande ora in Taiwan, Brasile e Turchia. Questo sistema consente agli utenti di assegnare “punti Hype” ai video pubblicati da creatori emergenti con un seguito compreso tra 500 e 500.000 iscritti. L’iniziativa punta a migliorare la visibilità di questi creator attraverso una classifica dedicata, aumentando così il loro impatto sulla piattaforma. Per accedere al programma, i creator devono essere già membri del YouTube Partner Program e rispettare le linee guida della community. Una volta pubblicato un contenuto, i video idonei beneficeranno automaticamente di questa visibilità nei primi sette giorni.

Parallelamente, YouTube sta rivoluzionando il posizionamento degli annunci mid-roll nei video. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, dal prossimo mese sarà possibile identificare automaticamente i punti migliori per inserire gli spot pubblicitari, ottimizzando così l’esperienza per gli spettatori e massimizzando i ricavi per i creator. Questa tecnologia sarà applicata anche ai video meno recenti, garantendo un miglioramento continuo delle strategie di monetizzazione.

YouTube vuole bilanciare le esigenze degli utenti

Per facilitare la transizione, YouTube ha implementato uno strumento di feedback all’interno di YouTube Studio, che segnala i posizionamenti manuali meno efficaci. Tuttavia, i creator che preferiscono mantenere il controllo totale sui propri annunci potranno disattivare questa funzione automatica entro il 12 maggio tramite la scheda “Earn” di YouTube Studio. Dopo questa data, il sistema basato sull’intelligenza artificiale diventerà lo standard, posizionando gli annunci in corrispondenza delle pause naturali dei video.

Queste innovazioni riflettono l’impegno della piattaforma nel bilanciare le esigenze di tutti gli attori coinvolti: dai creator agli spettatori, fino agli inserzionisti. Grazie al programma Hype, i creatori emergenti hanno ora una maggiore possibilità di essere scoperti, mentre l’ottimizzazione degli annunci mid-roll garantisce un’esperienza più fluida per gli utenti e un incremento delle entrate per i creator. Con queste mosse, YouTube conferma il suo ruolo di leader nell’ecosistema digitale, puntando a migliorare costantemente la qualità dei contenuti e delle opportunità di guadagno per tutti i suoi utenti.