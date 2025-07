YouTube cambia la pubblicità: Skip-Button nascosto e floating ads, utenti divisi

Negli ultimi giorni, un’ondata di segnalazioni ha travolto la community digitale: la piattaforma YouTube sta cambiando la propria strategia pubblicitaria, modificando radicalmente l’esperienza utente e alimentando un acceso dibattito globale.

Le recenti novità, tra cui la scomparsa del tradizionale Skip Button e l’introduzione dei cosiddetti floating ads, stanno ridefinendo i confini tra fruizione gratuita dei contenuti e necessità di sottoscrivere un abbonamento Premium.

Lo Skip Button

Il cambiamento più discusso riguarda proprio il celebre pulsante “Salta pubblicità”. Da sempre elemento centrale nell’equilibrio tra visibilità degli inserzionisti e libertà dello spettatore, il Skip Button è ora sempre più spesso assente o, nei casi migliori, compare solo dopo la completa visualizzazione dello spot. In molti casi, gli utenti si trovano costretti a guardare l’intero annuncio, senza possibilità di interromperlo, un aspetto che modifica sensibilmente l’esperienza utente rispetto al passato.

Floating ads

Parallelamente, YouTube ha introdotto una nuova tipologia di annunci: i floating ads. Questi banner pubblicitari fluttuanti si sovrappongono direttamente ai video, invadendo lo schermo e risultando particolarmente invasivi.

L’effetto immediato è un’interruzione ancora più marcata della visione, con reazioni contrastanti da parte della community. Mentre alcuni utenti considerano i floating ads un’innovazione fastidiosa, altri li vedono come una semplice evoluzione delle strategie pubblicitarie digitali.

Lotta contro gli adblocker

La strategia adottata da YouTube si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro gli adblocker. Secondo numerose testimonianze raccolte su Reddit e rilanciate da testate di settore, la piattaforma di proprietà di Google sembra aver avviato una fase di test particolarmente aggressiva contro i software che bloccano le pubblicità.

In particolare, gli utenti che utilizzano browser come Opera GX segnalano una maggiore frequenza nell’assenza del Skip Button, mentre su Chrome la situazione appare più stabile. Questa disparità suggerisce una sperimentazione mirata, forse finalizzata a valutare l’impatto delle nuove misure prima di un’eventuale estensione a tutta la base utenti.

Incrementare le entrate pubblicitarie

Dietro queste scelte si cela un obiettivo chiaro: incrementare le entrate pubblicitarie. Nel 2023, YouTube ha già registrato ricavi per 31 miliardi di dollari, con una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente. Con oltre due miliardi di utenti attivi ogni mese, la piattaforma rappresenta una risorsa economica fondamentale per Alphabet, la holding che controlla Google.

Rendere la pubblicità sempre meno evitabile potrebbe spingere una quota crescente di utenti verso l’abbonamento Premium, trasformando così la fruizione gratuita in una fonte ancora più redditizia.

L'abbonamento YouTube Premium, proposto a 12,99 euro al mese, si presenta come la soluzione ideale per chi desidera un’esperienza priva di interruzioni pubblicitarie e la possibilità di scaricare i video per la visione offline. L’aumento delle restrizioni contro gli adblocker e la crescente invasività degli annunci sembrano disegnare un percorso chiaro: convertire gli utenti gratuiti in abbonati paganti, garantendo così un flusso costante di ricavi indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato pubblicitario.