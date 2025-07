YouTube aggiorna le regole: stop ai video generati da AI e contenuti ripetitivi

In un panorama digitale in continua evoluzione, YouTube ha annunciato una svolta significativa nella sua strategia di gestione dei contenuti, dichiarando una vera e propria guerra ai contenuti inautentici generati dall’intelligenza artificiale. Questa decisione arriva in un momento cruciale, dove la qualità e l’affidabilità dei video online sono messe a dura prova dalla proliferazione di strumenti automatizzati che minacciano la genuinità dell’esperienza utente.

Nuove regole di monetizzazione

Dal 15 luglio 2025, la piattaforma introdurrà nuove regole di monetizzazione e criteri più stringenti all’interno del YouTube Partner Program, con l’obiettivo di rafforzare la tutela sia dei creator che degli spettatori. L’aggiornamento si inserisce in un contesto in cui la crescita esponenziale dell’intelligenza artificiale ha reso possibile la creazione di video ripetitivi, seriali e spesso di scarsa qualità, capaci di raggiungere rapidamente grandi numeri di visualizzazioni, ma con un impatto negativo sulla credibilità e sulla percezione del servizio.

L'AI slop

Rene Ritchie, Head of Editorial & Creator Liaison di YouTube, ha sottolineato che l’intento della piattaforma è sempre stato quello di premiare la originalità e l’autenticità, chiarendo che i nuovi criteri non andranno a penalizzare formati legittimi come i reaction video o i contenuti che impiegano materiale di terze parti in modo creativo e trasformativo. L’attenzione è invece focalizzata su ciò che in gergo viene definito AI slop: una massa crescente di contenuti generati automaticamente, spesso caratterizzati da voci sintetiche sovrapposte a immagini preesistenti o addirittura da notizie completamente inventate.

Il fenomeno degli AI slop non è solo una questione teorica. Negli ultimi mesi, ad esempio, una serie true crime creata interamente tramite intelligenza artificiale ha raggiunto milioni di visualizzazioni prima di essere identificata come tale. In altri casi, l’immagine del CEO Neal Mohan è stata sfruttata per campagne di deepfake e attività di phishing, a dimostrazione dei rischi concreti che questi contenuti rappresentano non solo per la reputazione dei singoli, ma anche per la sicurezza degli utenti.

YouTube come garante di autenticità

Con queste nuove misure, YouTube si propone di rafforzare il proprio ruolo come garante dell’autenticità e della qualità. La piattaforma vuole sostenere i creator che investono tempo, risorse e creatività nella produzione di video autentici, offrendo loro una maggiore protezione e valorizzazione all’interno del sistema di monetizzazione. Al tempo stesso, gli inserzionisti potranno contare su un ambiente più sicuro, in cui i propri brand saranno associati esclusivamente a contenuti affidabili e trasparenti.