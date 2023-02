Yolasin Action Cam 4K: su Amazon disponibile IN OFFERTA a 59,99 Euro

Se siete sempre pronti all'avventura, insomma dei tipi "da azione" vi verranno in mente di sicuro mille esperienze all'aperto da poter vivere, ed effettivamente è proprio questo di cui si parla. Yolasin è una garanzia in questi termini, sia per coloro che vogliono comodamente immortalare le proprie vacanze, sia per i più temerari che vogliono scattare e riprendere momenti in ambiti più movimentati, o anche sott'acqua. Se quello che abbiamo descritto è proprio il vostro profilo, allora dovreste assolutamente possedere una Action Cam, e quella di Yolasin da 4K potrebbe proprio fare al caso vostro.

Sappiate infatti che su Amazon da oggi la Yolasin Action Cam 4K è disponibile in offerta a soli 59,99€, con uno sconto pari al 25% sul prezzo di listino e un risparmio di circa 20,00€.

Yolasin Action Cam 4K: l'avventura ovunque

Questa Action Cam HD da 20MP garantisce registrazioni e foto al meglio, ideale per sciare, pattinare e fare attività all'aperto, ma anche in acqua e sott'acqua grazie al fatto che possiede la custodia impermeabile. Questo modello in offerta è 4K a 30fps.

La Action Cam Yolasin in questione possiede anche un microfono esterno DC2, dando un grande supporto alla vostra registrazione. Supporto grande è anche quello del giroscopio di stabilizzazione a 3 assi incorporato, che mantiene la stabilizzazione elettronica delle immagini. Lo schermo è grande 2 pollici, utilizza schede di memoria SD e sfrutta il WLAN come tecnologia di connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.