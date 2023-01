Yiisonger power bank magnetica: disponibile in offerta su Amazon a soli 35,99 Euro

Come la storia degli smartphone insegna, la batteria dei nostri dispositivi mobili tende a scaricarsi sempre sul più bello, e man mano che il nostro device invecchia, la durata standard della batteria tende a diminuire ulteriormente. Per questo aziende come Yiisonger hanno deciso di creare delle power bank adatte alle nostre esigenza, che oltre a dare una seconda vita alla ricarica della nostra batteria, ci offre anche altre cose.

Questa power bank Yiisonger è ora disponibile in offerta a soli 35,99€ su Amazon, ed è stata creata compatibile con iPhone 12/13/14, ma anche per Mini/Pro/ e Pro Max, ed è in grado di effettuare la ricarica rapida e la ricarica wireless, sfruttando la tecnologia di nano assorbimento.

Yiisonger power bank: la ricarica sempre con voi

Le funzioni che abbiamo elencato sono ovviamente quelle di punta, ma questa power bank supporta chiaramente anche la ricarica cablata vecchio stile. Per sapere sempre a che livello di ricarica è la power bank, è stato integrato nel prodotto uno smart display al LED, che si illuminerà semplicemente premendo un tasto sul lato.

Questa nuova power bank Yiisonger con ben il 22% di sconto potrebbe rivelarsi il prodotto perfetto per tutti coloro che hanno aspettato qualche giorno in più dopo le feste per regalarsi un upgrade portatile del proprio telefono, utile anche come supporto pieghevole che può mantenere il vostro iPhone in verticale.

