Yelp per iOS si aggiorna con nuove funzionalità AI

Yelp ha lanciato un nuovo importante update della sua app per iOS che include l'uso dell'Intelligenza artificiale per fornire nuove funzionalità ai suoi utenti. Le novità di Yelp per iOS sono state annunciate oggi in un post sul blog dell’azienda. Le modifiche riguardano l'intera app e introducono riepiloghi aziendali, un nuovo feed home e funzionalità di ricerca migliorate. Yelp ha confermato che l'aggiornamento per iPhone e iPad è già disponibile. Tuttavia, quello per la versione Android arriverà in futuro.

Yelp per iOS: i dettagli delle nuove funzioni AI

La caratteristica principale dell’aggiornamento di Yelp per iOS è l'aggiunta di riepiloghi aziendali basati sull'intelligenza artificiale. Questi vengono visualizzati quando si accede a una pagina aziendale su Yelp. Questi riepiloghi sono generati dall'AI a partire dalle recensioni recenti e presentano una breve descrizione di ciò che gli utenti possono aspettarsi quando visitano un'azienda. L’app ha anche cambiato il feed della home che viene inizialmente visualizzato quando si naviga nell'app. In questo caso, l’intelligenza artificiale si occuperà di mostrare le foto pertinenti (da tutta la piattaforma) in primo piano nella home page. Ciò può includere aggiornamenti video a riproduzione automatica da parte di aziende che utilizzano post di Yelp Connect, nonché raccolte di utenti di Yelp Elite.

La piattaforma fornisce inoltre ulteriori dettagli per un totale di 20 aggiornamenti introdotti con la nuova versione di Yelp per iOS. Questi riguardano le recensioni dei prodotti, i progetti e i miglioramenti delle funzionalità per professionisti e imprenditori sul sito. Yelp ha inoltre annunciato una nuova home page di Yelp for Business, la quale, secondo l’azienda “aiuterà gli imprenditori a prendere decisioni più informate”. Inoltre, sono stati introdotti approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale durante l'esperienza di onboarding per le nuove imprese. Yelp afferma infine che, in futuro, utilizzerà gli LLM per migliorare ulteriormente il proprio set di funzionalità. Ciò servirà, sempre secondo l’azienda, a “facilitare l'esperienza di scoperta, facilitare connessioni più fluide con i fornitori di servizi e aiutare le imprese locali ad avere successo”.