Yamaha WS-B1A: speaker Bluetooth portatile, elegante e potente al 50%

Approfitta di questa promozione e portati a casa uno speaker wireless portatile dal suono meraviglioso a una cifra molto più bassa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Yamaha WS-B1A a soli 59,99 euro, invece che 119,99 euro.

Come puoi vedere adesso c'è uno sconto esagerato del 50% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare tantissimo. Soprattutto puoi avere questa piccola cassa dal suono stupendo che ti puoi portare ovunque. Elegante e potente allo stesso tempo. A questo prezzo è un affare.

Yamaha WS-B1A: tutta la musica che vuoi e dove vuoi

Grazie al suo design molto compatto e leggero puoi davvero averlo sempre con te e così in ogni situazione puoi ascoltare la tua musica preferita. Trasforma una serata monotona in una festa. Il suono si diffonde in tutte le direzioni e arriva lontano. E anche se alzi il volume al massimo non perde di qualità.

Sulla parte alta ci sono dei pratici comandi per le regolazioni. La connessione Bluetooth offre un'associazione immediata con i tuoi dispositivi e garantisce latenza zero. È impermeabile e resistente alla polvere con certificazione IP67 e ha una batteria bella grande che gli dona un'autonomia di ben 12 ore con una sola ricarica.

Fai alla svelta perché difficilmente potrà durare ancora tento un'offerta così. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Yamaha WS-B1A a soli 59,99 euro, invece che 119,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

