Xubuntu 23.04: disponibile XFCE 4.18

I developer Canonical hanno rilasciato la settimana scorsa il file ISO della nuova stable release di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster". Ovviamente oltre all'edizione standard del progetto sono stati resi disponibili anche i media d'installazione dedicati alle diverse spinoff ufficiali. Quest'oggi vogliamo proprio parlavi della derivata dedicata ad XFCE ovvero Xubuntu 23.04. Si tratta sostanzialmente di una versione pensata principalmente ai PC datati o con scarse risorse hardware. XFCE infatti permette di ottenere un ambiente desktop completo, che non ha nulla da invidiare alle alternative più blasonate, senza però consumare una quantità eccessiva di risorse hardware. Elemento di vitale importanza per innumerevoli computer che hanno diversi anni sopra le spalle.

Xubuntu 23.04 viene distribuita assieme ad XFCE 4.18, ovvero l'ultima incarnazione di tale desktop environment open source basato sulle librerie GTK. Questa versione dell'ambiente grafico è il frutto di ben due anni di intenso sviluppo. Tale versione implementa quindi diverse innovazioni che permettono di migliorare il workflow degli utenti. Le novità di maggiore rilievo riguardano il file manager Thunar, che dispone finalmente di una pratica feature di image preview sfruttando la sidebar all'interno del programma.

Inoltre Thunar è stato dotato di una toolbar completamente personalizzabile in base ai gusti ed alle necessità dell'utente. In questo modo è ora possibile creare una sessione di Thunar su misura. I coder di XFCE hanno reso la funzione di split wiew, cioè quella che consente di avere due tab del file manager aperte ed affiancate contestualmente, maggiormente accessibile consentendo di posizionare il bottone che richiama la feature direttamente nella toolbar. Quindi non sarà più necessario ricordarsi il tasto con la shortcut dedicata.

Sempre in XFCE 4.18 è stato inserito il file highlighting in Thunar, la feature è accessibile tramite il file properties dialog. Tale feature consente di impostare un colore di background personalizzato ed un custom foreground text colour per classificare i file in base ad una precisa colorazione.