XPay Easy: POS con canone zero per sempre con questa offerta

XPay Easy è un POS davvero conveniente, nonché l'occasione di avere un servizio a canone zero per sempre, se sfruttate l'offerta attuale valida fino al 6 agosto inserendo il codice promozionale "EASY2023" in fase di richiesta.

XPay Easy è un servizio che consente di accettare 30 metodi di pagamento diversi da una vasta tipologia di dispositivi. L'accredito dell'incasso avviene rapidamente ed è anche possibile ricevere il denaro online a distanza. Offre inoltre un'assistenza in lingua completamente Italiana.

XPay Easy: azzerate ora il canone del vostro POS

XPay Easy è molto facile da richiedere. Basterà recarsi nella pagina dell'offerta e cliccare su "Scegli Xpay Easy". Una volta aperto il carrello, inserite nel campo apposito il codice promozionale "EASY2023" per ottenere canone azzerato per sempre!

Con Xpay l'accredito degli incassi avviene in un solo giorno lavorativo direttamente sul conto corrente che avete collegato. Rende possibile accettare pagamenti a distanza dal vostro negozio online o semplicemente tramite un link, da inviare ai clienti.

Xpay è in grado di accettare fino a 30 metodi di pagamento diversi, tra MasterCard, Maestro, Visa, VPay, American Express, JCB, Union Pay e Bancomat. Si può inoltre ricevere denaro da tutti i servizi di pagamento digitale, come PayPal, GPay, Apple Pay e tanto altro.

Con Nexi Boost i clienti possono anche pagare attraverso metodi di autenticazione semplificati, che vi permettono di aumentare le vendite senza rinunciare alla sicurezza. Nexi offre un servizio evoluto in grado di intervenire in tempo reale per la prevenzione di frodi. Degli strumenti dedicati permettono di monitorare le vostre vendite con reportistica avanzata, interagibile con il vostro gestionale.

Nexi Xpay Easy include anche il programma Protection Plus, con cui è possibile agli esercenti ottenere la certificazione di conformità agli standard PCI-DSS, obbligatoria per i circuiti internazionali, che da anche il vantaggio di essere protetto da possibili sanzioni previste in caso di inadempimento.

