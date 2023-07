Xiaomi Watch S1 Active in offerta a metà prezzo su Amazon

Xiaomi Watch S1 Active è lo smartwatch premium del colosso asiatico con un display generoso, un'autonomia eccellente, GPS dual-band e oltre 115 modalità fitness. Un dispositivo ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartwatch con uno schermo grande, costruito con materiali premium e in grado di ricevere le notifiche delle chiamate in arrivo, oltre a tutte le altre funzionalità legate al fitness.

In queste ore lo puoi acquistare in offerta su Amazon al prezzo di 102,89 euro, per effetto del 49% di sconto rispetto al prezzo consigliato di 199,99 euro. Sei cliente Prime? Allora per te le spese di spedizione sono gratuite.

Xiaomi Watch S1 Active in offerta a 102,89 euro su Amazon

Uno dei principali punti di forza dell'S1 Active è il display da 1,43 pollici AMOLED. Si tratta di uno schermo molto più grande e nitido rispetto a quanto offrano gli altri smartwatch in questa fascia di prezzo, con l'aggiunta del refresh rate a 60 Hz.

Grazie alle dimensioni generose del display puoi controllare più facilmente l'ora e le notifiche più importanti, come le chiamate in arrivo e i promemoria della giornata, in qualsiasi condizioni di luce. Sorprende anche il peso di appena 36,3 grammi, soprattutto in relazione alle misure extra-large dello schermo.

Lo smartwatch Watch S1 Active di Xiaomi è inoltre stato progettato per gli amanti dello sport: supporto a 19 modalità di fitness pro, insieme a 98 modalità di fitness esteso, più un'autonomia di 12 giorni. Ti consente di monitorare i dati più importanti come ritmo medio, calorie bruciate e frequenza cardiaca, il tutto con la massima precisione possibile, anche grazie al GPS multisistema dual-band.

Approfitta dell'ultima offerta di Amazon per risparmiare quasi 100 euro sull'acquisto dello Xiaomi Watch S1 Active e ricevilo a casa tua senza pagare le spese di spedizione.

