Xiaomi svela i nuovissimi Redmi Note 13: già DISPONIBILI su Amazon e già IN SCONTO

Xiaomi è un'azienda che ormai, non ha bisogno di presentazioni e tutta la sua fama se l'è guadagnata grazie alla qualità dei suoi prodotti e in particolar modo al rapporto qualità-prezzo che questi stessi prodotti riescono a garantire. Durante un evento dedicato, tenutosi a Bangkok, Xiaomi ha approfittato della kermesse allestita per presentare la nuova linea di smartphone: la Redmi Note 13 che è già disponibile su Amazon a prezzi scontati.

Xiaomi Redmi Note 13

Il primo di questi smartphone è, per l'appunto il Redmi Note 13 che si presenta con un Mediatek 6080 e con la possibilità di offrire una connettività 5G. Tripla fotocamera da 108 MP e un display chiaro e nitido da 6,67 pollici. Il tutto alimentato da una batteria molto capiente da 5000mAh che assicura una buona tenuta dello smartphone fino a sera. Disponibile su Amazon a 279,90€.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Quello che si potrebbe definire "mid-range" di questa piccola serie di smartphone Xiaomi è il Redmi Note 13 Pro che si presenta con uno schermo della stessa grandezza ma, ad esempio, una memoria da 512GB e uno SnapDragon 7 Gen 2 come processore. Una frequenza d'aggiornamento del display da ben 120Hz e una batteria migliorata leggermente ma che può fare la differenza: 5100mAh. Ora è disponibile su Amazon 340€ piuttosto che 399€ come promo lancio grazie allo sconto del 15%.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Il fratello maggiore di questa linea di smartphone Xiaomi è il Redmi Note 13 Pro+ che anche lui con 512GB di RAM supportati, però, da un Mediatek OctaCore Dimensity 7200 Ultra, una fotocamera da ben 200MP (sì, avete letto bene) e 5000mAh di batteria ma che vengono alimentati da una ricarica rapida a 120W, il che vuol dire che basteranno pochi minuti per portare a termini la ricarica del device. Questo fantastico dispositivo è già in promozione del 5% per un prezzo finale di 419€ piuttosto che 440€.

Questi sono i nuovi smartphone della linea Xiaomi, la Redmi Note 13, disponibili da oggi sul mercato e sulla piazza. Dategli un'occhiata e scegliete quello che fa più per voi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.