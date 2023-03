Xiaomi è un punto fermo del mercato degli smartphone (e non solo). Il colosso cinese, anno dopo anno, dispositivo dopo dispositivo (come la serie Redmi Note 12, ora anche in Italia), ha conquistato milioni di utenti e non ha alcuna intenzione di alzare il piede dall'acceleratore. Anzi, l'obiettivo è diventare ancora di più protagonista, con soluzioni per tutte le tasche e le esigenze.

Per questo motivo, anche Xiaomi partecipa alle Offerte di Primavera Amazon e lo fa con due ottimi smartphone: il Redmi Note 11 Pro 5G e il POCO X5 5G, ora disponibili a prezzi ancora più allettanti. Ora non ti resta che scegliere il tuo prossimo smartphone.

Offerte di Primavera Amazon: gli smartphone Xiaomi in promo

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Vado subito al punto: grazie all'iniziativa Amazon (che durerà fino alla mezzanotte del 29 marzo), risparmi 100€ tondi tondi sull'acquisto del Redmi Note 11 Pro 5G con 6GB di RAM e 128GB di archiviazione. Questo significa che l'affare lo concludi a 279,90€.

A rendere accattivante questo smartphone sono un po' tutti gli ingredienti della ricetta.

Ampio display DotDisplay FHD+ AMOLED da 6,67 pollici, con frequenza d'aggiornamento a 120Hz

Tripla fotocamera posteriore: Principale: 108 megapixel (sensore Samsung HM2) Ultra-grandangolare: 8 megapixel Obiettivo Macro: 2 megapixel

Fotocamera frontale: 16 megapixel

Processore Qualcomm Snapdragon 695 con chip 5G

Supporto alla ricarica rapida a 67W

POCO X5 5G

Per chi non ne fosse a conoscenza, POCO è un marchio di Xiaomi e si è ritagliato con merito il suo spazio nel mercato mobile. In offerta (-17%) trovi l'X5 5G con Snapdragon 695 e una tripla fotocamera con AI.

DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici con frequenza d'aggiornamento a 120Hz e supporto dell'ampia gamma di colori DCI-P3. È certificato SGS Eye Care Display e Seamless Pro Display

Processore Qualcomm Snapdragon 695 a 6nm

Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel

Batteria da 5000mAh

