Xiaomi Smart Speaker SCONTATISSIMO AL 40%: tuo a MENO DI 30 EURO

Controlla i tuoi dispositivi intelligenti a casa con lo Xiaomi Smart Speaker, oggi in mega offerta su Amazon a soli 29 euro grazie ad uno sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, ordina l'altoparlante di ultima generazione il prima possibile!

Xiaomi Smart Speaker: tutte le funzionalità dll'altoparlante intelligente

Lo Xiaomi Smart Speaker è un dispositivo utilissimo e multifunzionale, ottimo per sfruttare al meglio la tua casa intelligente.

È dotato di un orologio con display a LED e potrai impostare la sveglia con le canzoni, i cantanti o i tuoi generi preferiti per cominciare al meglio la tua giornata.

Grazie all'Assistente Google integrato, potrai controllare lo Speaker grazie a semplici comandi vocali, per riprodurre musica, scoprire il meteo, restare sintonizzati sulle ultime notizie o alzare e abbassare il volume. Il modulo trasmettitore IR integrato, combinato con l'Assistente Google, ti permetterà di applicare il controllo vocale anche agli elettrodomestici tradizionali, cosi da modernizzare i tuoi dispositivi non smart.

L'audio non è da meno: la maggiore capacità, il cono a 360° dell'altoparlante e l'innovativa struttura interna, contribuiscono alla ricchezza e alla nitidezza del suono, generando un campo sonoro perfettamente bilanciato per un audio da ogni angolazione in qualsiasi ambiente sia inserito.

È possibile anche collegare assieme due dispositivi dello stesso modello e avrai subito uno stereo, per vivere un'esperienza musicale coinvolgente. Inoltre, non importa quanto sia grande la tua casa, ti basterà collegare più Smart Speaker per avere una riproduzione sincronizzata e persino per le chiamate in vivavoce con Google Duo.

