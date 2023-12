Xiaomi Smart Band 8 Active in SCONTO PROMO: monitoraggio e social in un'unica soluzione

Lo Xiaomi Smart Band 8 Active offre un'esperienza completa di monitoraggio della salute e dell'attività fisica. Il suo ampio schermo LCD da 1,47 pollici consente una visualizzazione chiara dei dati e offre la flessibilità di scegliere tra oltre 100 quadranti intercambiabili, personalizzando il look in base all'abbigliamento. Con una durata della batteria di 14 giorni, supporta la ricarica magnetica rapida in circa un'ora.

Dotato di oltre 50 modalità sportive, tra cui corsa, badminton e baseball, offre un tracciamento preciso della durata dell'esercizio e del consumo calorico. Il corpo ultra-sottile di soli 9,99 millimetri lo rende praticamente impercettibile durante l'uso. Può durare fino a 6 giorni in modalità AOD (Always On Display).

Il monitoraggio della salute comprende funzionalità come il monitoraggio dell'ossimetria per tutto il giorno, la frequenza cardiaca, il sonno e la SpO2. Inoltre, gestisce la salute delle donne e misura la pressione sanguigna, inviando avvisi in caso di anomalie per una continua protezione della salute.

Con una resistenza all'acqua fino a 5ATM, può essere utilizzato mentre si nuota. La sua banda flessibile, morbida al tatto, lo rende perfetto per qualsiasi situazione, garantendo comfort e stile. Un regalo ideale per famiglia e amici.

Su Amazon è possibile attivare un coupon sconto e acquistare Xiaomi Smart Band 8 Active con uno sconto del 10%, ad un prezzo d'acquisto finale pari a 26,99€. Approfittane subito e non perdere questa straordinaria opportunità.