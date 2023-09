Xiaomi Smart Band 7 SCONTATa del 28% te la metti al polso a 43€

Vuoi al polso qualcosa di leggero per monitorare il tuo stato di salute e tenere traccia del tuo corpo mentre svolgi le attività sportive? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Smart Band 7 a soli 43 euro circa, invece che 59,99 euro.

Ottima promozione che ti consente di avere un notevole risparmio beneficiando di uno sconto del 28%. Con questo wearable avrai tutto sotto controllo. Possiede una grande autonomia, è comodissimo e ha un sensore preciso. Il display è piccolo ma perfettamente leggibile e a colori.

Xiaomi Smart Band 7 a un ottimo prezzo su Amazon

Questa smart band è stata pensata per garantire il massimo della comodità. Una volta che l'avrai messa al polso praticamente non ti accorgerai di averla. Ha un display AMOLED da 1,62 pollici ad alta risoluzione, molto robusto e sensibile al tocco. È perfettamente visibile anche alla luce del sole ed è dotata di una super batteria che dura per 14 giorni consecutivi.

Potrai goderti le oltre 110 modalità sportive e tenere monitorato il tuo stato di salute. È in grado di rilevare la saturazione di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco e tanto altro. È resistente all'acqua fino a 5 ATM e quindi potrai tenerlo mentre nuoti o ti fai la doccia. Inoltre la tecnologia Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile con il tuo smartphone.

Assolutamente un'occasione da non perdere dunque. A questa cifra la vorranno tutti e le unità disponibili spariranno da un momento all'altro. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Xiaomi Smart Band 7 a soli 43 euro circa, invece che 59,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.