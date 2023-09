Xiaomi Smart Band 7: salute, sport e social a portata di... polso con lo SCONTO AMAZON

Xiaomi è un'azienda cinese nata nel 2010 che in pochi anni si è guadagnata il merito di essere tra le prime aziende e tra i primi brand nel campo della tecnologia. La filosofia è stata precisa fin dall'inizio, mettere sul mercato dei prodotti di qualità ad un prezzo molto competitivo per guadagnarsi la fiducia dell'utenza e dei consumatori. Oggi segnaliamo un'offerta su una tipologia di prodotto molto cara alla stessa Xiaomi, parliamo della Smart Band 7 Pro che viene messa in sconto del 6% per un prezzo finale di 65,00€.

Amazon mette in sconto lo Xiaomi Smart Band 7: un'ottima opportunità

Xiaomi Smart Band 7 è sostanzialmente uno smartwatch che presenta un ampio display AMOLED rettangolare da 1,64" Nuovo design UI/UX per informazioni più dettagliate ed effetti di animazione fluidi grazie al chipset di nuova generazione. Il GPS integrato per il tracciamento sportivo supporta BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e può quindi essere utilizzato senza telefono cellulare. Altre modalità sportive, percorsi da polso, oltre 110 modalità di allenamento e 10 corsi di corsa con registrazione della frequenza cardiaca e delle calorie bruciate.

Presenta anche il monitoraggio giornaliero della salute SpO2, della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress, nonché monitoraggio della salute femminile. Disponibili oltre 100 quadranti regolabili individualmente, anche con l'integrazione di foto adatte. Impermeabile fino a 50 m, impermeabile fino a 5 ATM e dunque adatto ad attività sportive sotto la pioggia e, perché, no in acqua, per sessioni di immersioni avventurose. Durata della batteria ultra lunga fino a 12 giorni con un normale uso quotidiano, questo vi permetterà di avere sempre la sua compagnia per qualsiasi esigenza quotidiana.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 6% lo smartwatch Xiaomi, lo Smart Band 7 ad un prezzo finale di 65,00€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.