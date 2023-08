Xiaomi Smart Band 7 Pro: prezzo SHOCK solo su Amazon (-28%)

Oggi ti puoi mettere al polso una smart band eccezionale a un prezzo assolutamente vantaggioso. Però devi essere veloce perché l'offerta durerà poco. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Smart Band 7 Pro a soli 69,75 euro, invece che 97 euro.

Oggi dunque se fai in fretta ti puoi avvalere di uno sconto del 28% e risparmiare oltre 27 euro sul totale. Questo è sicuramente uno dei migliori wearable in commercio ed è in grado di tenere traccia del tuo corpo mentre fai sport.

Xiaomi Smart Band: ottimo prezzo per un ottimo wearable

Questa smart band si presenta con uno spettacolare e generoso display AMOLED da 1,64 pollici e vetro micro-curvo 2,5D con una visibilità eccellente anche alla luce del sole. Ha un cinturino in TPU molto resistente che non fa sudare il polso. È bello, comodissimo ed elegante. Inoltre potrai scegliere tra oltre 150 quadranti disponibili.

Possiede un sensore molto preciso in grado di tenere monitorata la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue ed è dotato di un accelerometro, un giroscopio e un sensore di luce ambientale. Ha una batteria che si ricarica in pochissimo tempo con un'autonomia di ben 12 giorni. Possiede 110 modalità di fitness ed è resistente all'acqua fino a 5 ATM.

Questa è una di quelle occasioni da prendere al volo. Per cui non aspettare che scada. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Smart Band 7 Pro a soli 69,75 euro, invece che 97 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.