Xiaomi Smart Band 7 Pro al PREZZO più BASSO di SEMPRE

Approfitta anche tu di questa interessantissima promozione che oggi ti consente di metterti al polso un wearable eccezionale a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Smart Band 7 Pro a soli 64,20 euro, invece che 79 euro.

Grazie allo sconto del 19% si registra un minimo storico e hai un ottimo risparmio. Soprattutto in virtù del fatto che puoi avere una smart band eccellente. Comodo e leggero, con un display molto visibile, colorato e fluido. Tante modalità per tenerti in forma e resistenza all'acqua.

Xiaomi Smart Band 7 Pro: adesso è da avere

Se stavi aspettando il momento giusto per avere sicuramente oggi è arrivato. Goditi il bellissimo display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici molto visibile anche alla luce del sole. Cinturini in morbido silicone che lo rende elegante e comodo allo stesso tempo. E poi scegliere tra più di 150 quadranti disponibili.

Rimani in forma con le oltre 110 modalità sportive supportate e, con la sua impermeabilità fino a 50 metri, lo usi anche mentre nuoti. Puoi anche tenere sotto controllo il tuo stato di salute in tempo reale e ha un'autonomia di ben 12 giorni con una sola ricarica. E con il GPS integrato tracci i percorsi senza bisogno di avere dietro lo smartphone.

Assolutamente un'ottima promozione. Per cui fai presto, prima che scada. Vai subito su Amazon e acquista la tua Xiaomi Smart Band 7 Pro a soli 64,20 euro, invece che 79 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

