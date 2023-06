Xiaomi Smart Band 7 a un OTTIMO PREZZO su Amazon

Se vuoi una smart band d'eccellenza a un prezzo vantaggioso non perdere questa offerta che sto per segnalarti. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Xiaomi Smart Band 7 a soli 42,90 euro, invece che 59,99 euro.

Oggi quindi, grazie allo sconto del 28%, puoi risparmiare e avere un ottimo dispositivo per tenere monitorato il tuo stato di salute. Se vuoi avere al polso qualcosa di leggero e pratico, spendendo poco, questo fa sicuramente al caso tuo. Fai presto però perché è un'offerta troppo allettante per durare a lungo.

Xiaomi Smart Band 7: bello, leggero e comodo

Xiaomi Smart Band 7 si presenta con un display AMOLED da 1,62 pollici dai colori vivaci e perfettamente visibile anche alla luce del sole. Il touch è molto sensibile e il cinturino è morbido e non fa sudare il polso. Non ti sembrerà nemmeno di averlo e lo puoi tenere anche mentre dormi.

È in grado di monitorare il battito cardiaco, l'ossigeno nel sangue, le varie fasi del sonno. E poi, è dotato di oltre 110 modalità sportive e ti permette di tenerti in forma in casa o all'aperto. È resistente all'acqua fino a 5 ATM per cui puoi usarlo tranquillamente al mare o in piscina. Infine, parlando di autonomia, possiede una batteria in grado di durare per 14 giorni con una sola ricarica.

Questa è un'offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Smart Band 7 a soli 42,90 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.