Xiaomi Smart Band 7 ora A SOLI 44 euro su Amazon

Stanco delle notifiche su smartphone che ti distraggono ogni due minuti? Da oggi puoi evitare tutto questo cominciando ad usare uno smartwatch che ti consente di selezionare le notifiche da vedere e di non essere costretto a prendere sempre in mano il cellulare. Abbiamo scovato per lo Xiaomi Smart Band 7 in super sconto che adesso su Amazon ti costa solamente 44,49 euro.

Grazie allo sconto del 26% dal costo iniziale di 60 euro tu ora hai la possibilità di risparmiare più di 15 euro.

Xiaomi Smart Band 7, basta essere distratto da inutili notifiche

Questo orologio intelligente è dotato di un ampio display AMOLED da 1.62 pollici che risalterà sul tuo polso e soprattutto ti semplificherà la vita. Difatti renderà più facile la visualizzazione delle notifiche che tu stesso selezionerai e anche il controllo dei comandi. Tutto viene visualizzato in dettaglio e ad alta risoluzione sullo schermo. Inoltre, grazie alla modalità sempre acceso, puoi leggere data e ora senza sollevare il polso o usare le dita. In questo modo non perdi né tempo né concentrazione.

Non solo visualizzi comodamente le notifiche ma avrai a tua completa disposizione un'analisi professionale del tuo allenamento e della tua salute in generale. Lo Xiaomi Smart Band 7 possiede oltre 110 modalità sportive supportate per aiutarti a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell'allenamento. E ancora usufruirai di un monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue (SpO ₂), monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno e anche tracciamento della qualità del tuo sonno. Grazie a tutte queste funzionalità sarai sempre aggiornato sulla tua salute in generale.

Inoltre non dovrai preoccuparti della durata dell'orologio perché la batteria è stata progettata per avere una durata davvero prolungata con ben 14 giorni di autonomia in modalità di utilizzo normale. E poi hai anche a disposizione la comodissima ricarica magnetica.

Approfitta ora dello sconto e prendilo a soli 44 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.